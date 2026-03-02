Concluye entrevista a aspirantes a magistrados del TSE

El Congreso de la República concluyó la tarde de este lunes 2 de marzo la jornada de entrevista a los 20 profesionales que integran la nómina final de 20 candidatos seleccionados por la comisión de postulación para la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) período 2026-2032.
Con un número reducido al final de la tarde, algunos diputados escucharon la presentación de los últimos integrantes de la nómina final.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que se atendió la iniciativa de la diputada Sonia Gutiérrez y su comisión, "Fue un proceso bonito.
Contreras adelantó que la sesión para la elección de los magistrados del TSE programada para este martes 3 de marzo será larga, "Vengan preparados con chamarras porque va a ser larga", manifestó el presidente del Legislativo.
Durante la fase de entrevistas, algunos jefes de bloque externaron sus dudas o inquietudes sobre la experiencia de los candidatos para ocupar los cargos.
La Comisión de Postulación que tuvo a su cargo el proceso, presentó el 17 de febrero de este año la nómina con los 20 nombres de los profesionales, de donde el Pleno deberá elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes deberán asumir el próximo 19 de marzo y su gestión se extiende al 2032.
Los profesionales que integran la nómina:
1. Esmeralda Judith Orozco Navarro 97 puntos.
2. Giovanni Francisco Soto Santos 96
3. Juan José Bolaños Mejía 95
4. Wilber Estuardo Castellanos Venegas 95
5. Mario Alexander Velásquez Pérez 95
6. Lesther Castellanos Rodas 86
7. José Alberto Godínez Rodríguez 86
8. José Luis de Jesús Samayoa Palacios 84
9. Roberto Estuardo Morales Gómez 83
10. Rafael Morales Solares 83
11. Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo 83
12. Eva Marina Recinos Vásquez 82
13. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán 81
14. Selvin Guadalupe Guevara Farfán 81
15. Francisco Javier Puac Choz 81
16. Karin Virginia Romero Figueroa 80
17. Quelvin Otoniel Jiménez Villalta 79
18. Sergio Amadeo Pineda Castañeda 76
19. Julio César Recinos Fabián 72
20. Alfredo Skinner-Klée Arenales 71
La diputada Sonia Gutiérrez le hizo ver a Lesther Castellanos, de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura que su carrera es cuestionada, le señala de participar en actos de criminalización contra fiscales.
Lesther Castellanos, fue sancionado en 2023 por ser considerado actor corrupto y antidemocrático por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio.
