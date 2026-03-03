Dos agentes de la PNC enviados a juicio por cohecho pasivo

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal envió a juicio a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de cohecho pasivo, este mares 3 de marzo, informó el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía contra la Corrupción informó que, de acuerdo con la investigación, los dos agentes de la PNC Darbin A. y Wilver R., el 5 de febrero de 2025, exigieron Q3 mil a una persona que se conducía en un vehículo junto a dos acompañantes.
Los agentes le indicaron que si no entregaba el dinero los consignarían bajo el supuesto señalamiento de pertenecer a una banda delincuencial. Ante la amenaza, el afectado les entregó Q500.
Los hechos quedaron registrados en grabaciones de audio realizadas por la víctima. Dichos audios fueron sometidos a análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinó que las voces correspondían a los agentes señalados.
Otro caso
En diciembre pasado, cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados señalados en el marco de un operativo implementado en seguimiento a una investigación donde se dio seguimiento a posibles hechos de corrupción.
Según el reporte de las autoridades, estas personas habrían solicitado Q2 mil 500 a dos hombres a cambio de no consignar el vehículo en el que se conducían y de no remitir a uno de los denunciantes.
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público informó que coordinó la aprehensión de dos de los agentes por el delito de cohecho pasivo, mientras que tres más fueron detenidos bajo cargos de cohecho pasivo y comisión por omisión.
Según la investigación, el 19 de noviembre de este año, dos hombres denunciaron que, mientras se encontraban detenidos en un semáforo frente a una gasolinera de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, de repente fueron interceptados por dos de los agentes sindicados.
El personal de seguridad argumentaba que la persona que conducía el automóvil se encontraba bajo efectos de alcohol. En ese sentido, les expusieron a los ciudadanos que procedía su detención y la consignación del vehículo. Con base en estos señalamientos, les solicitaron el dinero a cambio de no ponerlos a disposición de la justicia.