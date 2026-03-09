Tránsito: Desvíos en la capital por trabajos del Aerómetro

La Municipalidad de Guatemala informó que, desde este lunes 9 de marzo, se implementaron nuevos desvíos vehiculares en las zonas 8 y 9 como parte de los avances del proyecto de instalación del AeroMetro.
Según detalló la comuna, estos cambios temporales buscan garantizar la fluidez del tránsito mientras se desarrollan las obras de construcción de esta iniciativa, que promete transformar la movilidad urbana con soluciones más ágiles, modernas y sostenibles para miles de conductores que cada día buscan llegar a tiempo y seguros a sus destinos.
Los trabajos del AeroMetro continúan avanzando conforme a su planificación técnica y los nuevos desvíos son pasos fundamentales que permiten asegurar la continuidad del tránsito vehicular durante la fase constructiva.
Puntos de desvíos
A continuación, se detallan los cambios más importantes que los conductores deben conocer:
Desvío 1:
Tramo 1
Se habilitaron tres carriles sobre la 10ª calle entre la 7ª avenida y Avenida La Castellana en zona 9, acompañados de la instalación de tres nuevos semáforos y la ratificación de la señalización vial con aplicación de línea roja.
Tramo 2
Se realizará un cambio de sentido vial estratégico en la Avenida La Castellana, en el tramo comprendido entre la 11.ª y 10.ª calle y el Bulevar Liberación, en la zona 8, en sentido norte. El objetivo principal de esta medida es optimizar la circulación en esta importante arteria.
Además, se demolerá el camellón central en la intersección de la Avenida La Castellana y 10.ª calle, en la zona 9, para facilitar la incorporación al carril con dirección al occidente. Para los conductores que transiten por la 11.ª calle y lleguen a La Castellana, el cruce será únicamente a la derecha, mientras que el giro a la izquierda permanecerá cerrado.
Tramo 3
Este tramo contempla la demolición del camellón auxiliar sobre el Bulevar Liberación, en el segmento entre la 19 y 17 avenida, en la zona 8. Esta acción permitirá una mejor y más fluida incorporación al bulevar principal.
Los conductores que provengan de la 11.ª calle deberán integrarse a la 10.ª calle, pasando por el área donde se encuentra el comercio conocido como "Pesqueros", siguiendo las nuevas indicaciones viales.
Desvío 2:
El segundo desvío importante contempla la habilitación de dos carriles de circulación sobre la 4ª avenida, entre la 12 y 14 calles, en la zona 9. Para optimizar la circulación, se instalará un semáforo y se reforzará la señalización vial, elementos clave para ordenar el flujo vehicular en esta concurrida área, incluyendo el estratégico cruce de la Montúfar y la 4ª calle.
Estas acciones son esenciales para mantener la movilidad activa mientras se realizan trabajos cruciales, como el cierre y la toma de área de la Estación 4 y su parqueo. Adicionalmente, se habilitarán tres carriles de circulación, se instalará un semáforo y se ratificará la línea roja sobre la 14.ª calle, entre la 7.ª y 4.ª avenidas, también en la zona 9.
Se establecerán nuevos cruces y semáforos en la 4.ª avenida y 13.ª calle, así como en la 14.ª calle y 5.ª avenida, todos en la zona 9, para una mejor gestión del tránsito.
Acerca del Aerometro
Las autoridades han resaltado que el AeroMetro se consolida como una pieza clave en la visión de una ciudad que planifica su desarrollo con orden y responsabilidad, pensando en las futuras generaciones.
Este proyecto no solo representa una mejora en la infraestructura vial, sino que también impulsa una transformación urbana integral, generando empleo y fortaleciendo la conectividad entre puntos estratégicos de la capital.
La obra redefine la manera en que los ciudadanos se moverán en el futuro, abordando uno de los mayores desafíos urbanos: el tráfico.