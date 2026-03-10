CC revoca amparo que ordenaba repetir elección en Anam

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo que ordenaba repetir la elección de la junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para el período 2026-2028. Con este fallo queda ratificada la reelección del alcalde Sebastián Siero como presidente de la entidad.
La semana pasada, se dio a conocer que el Juzgado Décimo Tercero Civil dejó en suspenso la reelección del alcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala, al frente de la asociación. El referido órgano, constituido en tribunal de amparo, conoció el recurso interpuesto y consideró que las circunstancias hacían aconsejable el otorgamiento de la protección provisional solicitada, en resguardo de la pureza del proceso eleccionario de los miembros de la referida junta.
"El cual debe descansar sobre los principios de la alternancia en el ejercicio del poder, certeza jurídica, transparencia, libertad y equidad, concatenado con el derecho fundamental a elegir y ser electo, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política, con la única finalidad de asegurar la plena participación gremial, libertad y efectividad del sufragio emitido dentro de la Asamblea Nacional de dicha asociación", se lee en el fallo emitido por el órgan ojurisdiccional.
En consecuencia, al otorgar el amparo provisional se dejó en suspenso el proceso en el que Siero fue electo presidente de la Anam para el período 2026-2028. Asimismo, se le dio un plazo de cinco días a la junta directiva para que convocara a su asamblea general para la celebración de un nuevo evento electoral.
CC admite impugnación de la Anam
La semana pasada, tras ser notificada sobre el fallo, la Anam indicó que se continuaría siguiendo el curso legal correspondiente y se procedería a apelar el amparo concedido.
Mientras tanto, este martes es confirmó que la CC resolvió declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la junta directiva de la asociación por medio de su presidente y representante legal, el alcalde Siero. De esta manera, fue revocado el auto apelado y se dejó en firme la reelección.
Alcaldes presentan recurso
Los alcaldes de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo; y de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, informaron hoy que presentaron un recurso de apelación a la Corte de Constitucionalidad para que se garantice un nuevo proceso de elección en la Anam.
Los jefes ediles aseguraron que la convocatoria deberá publicarse este 11 de marzo por orden del Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia Civil.
* Con información de Sara Solórzano y Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7