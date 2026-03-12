Nuevo incremento en los precios de los combustibles

El Ministerio de Energía y Minias (MEM) reportó nuevos incrementos a los combustibles en las distintas estaciones de servicio, este jueves 12 de marzo.
De acuerdo con el monitoreo extraordinario realizado este 12 de marzo, los precios reflejaron alzas respecto al monitoreo realizado el 9 de marzo,indicó dicha cartera a través de un comunicado.
El galón de gasolina superior se reportó a Q34.92, con incremento de Q1.92. el galón de gasolina regular a Q33.97, con incremento de Q2.09 y el galón de diésel a Q35.16, para un incremento de Q3.35
Dicha cartera indicó que Guatemala es 100 por ciento importador de combustibles; "los combustibles líquidos ingresan por el litoral del Atlántico y Pacífico, representando aproximadamente el 20% y el 80% de las importaciones respectivamente, por lo que cualquier cambio en el precio internacional del petróleo crudo y sus derivados se ven reflejados en el territorio nacional.", señaló.
En las últimas semanas los precios de los combustibles se han incrementado a nivel nacional por las tensiones geopolíticas en oriente medio (Estados Unidos e Irán), el tema ya no es una tensión "potencial", sino una crisis activa, lo cual ha estado impactando en los precios nacionales.
Factores de dicho incremento han sido los siguientes:
* Productores y traders han suspendido envíos o buscado rutas alternas con capacidad limitada por el estrecho de Ormuz.
* Incremento en tarifa de fletes y seguro marítimo
* Incremento del precio CIF del Pacífico por el paso del Canal de Panamá
* Incremento en el costo por atrasos de portuaria
* Factores logísticos internacionales y saturación de embarcaciones
Casos de especulación
Leslie Yvonne Tzicap González, titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) durante una reunión con la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso de la República, brindó detalles sobre el plan centinela.
Autoridades del Ministerio de Economía destacan que han detectado 25 casos de especulación de las cuales estarán presentando las denuncias correspondientes.
Las autoridades agregaron que continuaron realizando monitoreos en las gasolineras sobre posibles casos de especulación.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*