 Quetzaltenango: Un muerto por tiroteo frente a municipalidad
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Hombre muere tras ataque armado frente a sede municipal en Colomba Costa Cuca

La víctima, de aproximadamente 30 años, no pudo ser identificada.

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El ataque armado ocurrió frente a la municipalidad de Colomba Costa Cuca., Bomberos Voluntarios
El ataque armado ocurrió frente a la municipalidad de Colomba Costa Cuca. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 18 de marzo, frente a la sede de la municipalidad de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. El saldo fue de una persona fallecida.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se reportaba que había un hombre herido tras un hecho de violencia en el referido sector.

Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al referido punto, donde localizaron al afectado que se encontraba en estado inconsciente y presentaba impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

"Al hacerle las evaluaciones se constató que carecía de signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz de la institución de socorro.

La víctima no pudo ser identificada, solo se determinó que tenía aproximadamente 30 años de edad.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil que cerraron el área para resguardar la escena del crimen mientras acudían los fiscales del Ministerio Público.

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Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

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