 Temblor - sismo hoy en Guatemala, 26 de marzo 2026
Nacionales

Insivumeh reporta sismo en territorio guatemalteco

La región epicentral se dio en el suroccidente del país.

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Al menos cinco temblores se reportan en el territorio nacional durante la noche del viernes y madrugada del sábado., Archivo.
Al menos cinco temblores se reportan en el territorio nacional durante la noche del viernes y madrugada del sábado. / FOTO: Archivo.

Un sismo sacudió el territorio guatemalteco este jueves, 26 de marzo. Según el reporte emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ocurrió a las 05:06 horas y fue sensible en diferentes puntos del país.

El informe emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el temblor tuvo 5.5 de magnitud, con región epicentral en el océano Pacífico, específicamente en las costas de México.

De forma preliminar se dio a conocer que el movimiento telúrico fue sensible en varias localidades del país, aunque en intensidades variadas desde leves hasta moderadas. Algunos puntos donde se percibió son los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Retalhuleu.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó los protocolos correspondientes para verificar posibles daños materiales o personales tras este sismo, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.

Guatemala, territorio altamente sísmico

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.

La nación se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Guatemala, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de la historia, estos sismos han causado importantes daños materiales y pérdidas humanas en el territorio guatemalteco, especialmente en áreas urbanas con infraestructura vulnerable.

Aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, que ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.

Con el paso de los años, las autoridades han realizado constantes esfuerzos para mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

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