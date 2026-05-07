 Ligan a proceso a alias "el Inquieto" por fuga en Fraijanes II
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Ligan a proceso a alias "el Inquieto" por fuga en Fraijanes II

José Carmelo Sinay Ortiz es señalado del delito de evasión.

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José Carmelo Sinay Ortiz, alias “el Inquieto”, reo recapturado tras fugarse de Fraijanes II., Omar Solís/Emisoras Unidas
José Carmelo Sinay Ortiz, alias “el Inquieto”, reo recapturado tras fugarse de Fraijanes II. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

En el Juzgado Cuarto Pluripersonal, a cargo del juez Pedro Laynez, se llevó a cabo este jueves, 7 de mayo, la audiencia de primera declaración en contra José Carmelo Sinay Ortiz, alias "el Inquieto", uno de los reos recapturados tras la fuga masiva en Fraijanes II.

La anterior diligencia donde se buscaba dilucidar la situación del privado de libertad, quien es integrante de la pandilla del Barrio 18, fue suspendida el pasado 14 de abril luego de que fuera intervenido quirúrgicamente en el Hospital Roosevelt.

Tras analizar los indicios correspondientes, el órgano jurisdiccional resolvió dictar auto de procesamiento contra esta persona únicamente por el cargo de evasión por haberse fugado de la cárcel de máxima seguridad.

El sindicado se encuentra bajo investigación tras su fuga en 2025 y su posterior recaptura en marzo de 2026. Actualmente está detenido en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18.

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