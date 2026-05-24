 AGEXPORT destaca el potencial del aguacate de Guatemala
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AGEXPORT destaca el potencial económico del aguacate en Guatemala

AGEXPORT celebró el reciente incremento en las exportaciones del producto nacional, aunque enumeró retos importantes en los mercados externos.

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Según datos de AGEXPORT, en Guatemala hay al menos 13 mil hectáreas con cultivos de aguacate., AGEXPORT
Según datos de AGEXPORT, en Guatemala hay al menos 13 mil hectáreas con cultivos de aguacate. / FOTO: AGEXPORT

El aguacate guatemalteco continúa ganando terreno en los mercados internacionales y en apenas tres años logró duplicar sus exportaciones, según datos compartidos por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). La entidad destacó que en el 2023 las ventas al exterior alcanzaron los USD$15.8 millones, mientras que en 2020 fueron USD$7.1 millones.

AGEXPORT consideró que, ante este crecimiento, Guatemala ahora apuesta por abrir nuevos mercados estratégicos en Asia, especialmente en Corea del Sur, Taiwán y Japón. Declararon que el objetivo es fortalecer la presencia del producto nacional y ampliar las oportunidades comerciales para los productores.

De acuerdo con datos de la gremial, el volumen de aguacate exportado superó los 12.2 millones de kilogramos, lo que representa un incremento del 33%, en comparación con el año anterior.

Además, el sector cuenta actualmente con más de 13 mil hectáreas cultivadas, una cifra que confirma el alto potencial económico de la industria del aguacate para el país.

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Los retos de la exportación de aguacate

AGEXPORT agregó que el crecimiento también viene acompañado de retos importantes, entre ellos las mayores exigencias fitosanitarias de los mercados internacionales.

La gremial también señaló que hay un aumento en los costos logísticos, la necesidad de adaptarse al cambio climático y una competencia global cada vez más fuerte en el mercado del aguacate.

En sus redes sociales, AGEXPORT también anunció 6º. Congreso Nacional del Aguacate, programado para el 18 de junio en la Escuela Nacional Central de Agricultura. La entidad invitó a los interesados para comunicarse a sus números directos para adquirir un estand de exhibición.

Según el documento "Perfil Comercial del Aguacate", del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en el país la cosecha de la variedad Hass ocurre en dos ciclos anuales, que se concentran entre los meses de enero a mayo y de noviembre a diciembre. El documento agrega que esas cosechas permiten abastecer el mercado nacional e internacional la mayor parte del año.

Con información de la periodista Sara Solórzano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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