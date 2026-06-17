 Presidente Arévalo sanciona la Ley Antilavado

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Presidente Arévalo sanciona la Ley Antilavado

La normativa regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de todas aquellas personas que manejen fondos ilícitos.

Compartir:
., Gobierno de Guatemala
. / FOTO: Gobierno de Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este miércoles, 17 de junio, que ya fue sancionado el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. A la vez que destacó que esta es una herramienta importante para hacerle frente a la circulación de los fondos de origen ilícitos que durante años han manejado los grupos criminales.

"Por años los narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaron sus bolsillos con total impunidad. Sin controles, sin fiscalización, sin castigo. ¡Eso está por terminar!", expresó sobre el tema el mandatario a través de un mensaje difundido en redes sociales.

El mandatario agregó que con esta ley se está protegiendo y fortaleciendo la economía de las familias guatemaltecas, a través de la lucha contra la criminalidad y corrupción que se ofreció a la ciudadanía por parte de su administración.

Esto porque, según sus palabras, si una economía es infiltrada por el lavado de dinero y el crimen organizado, se elevan los riesgos de invertir en negocios y como resultado se hace muy difícil crear empleo y acceder a créditos.

Asimismo, señaló que la economía criminal alimenta la delincuencia que ha causado tanto dolor y ha llevado a vivir con miedo a los guatemaltecos.

Finalmente, resaltó que la Ley Antilavado es una herramienta poderosa para avanzar hacia una economía más limpia, justa y transparente.

Acerca de la nueva Ley Antilavado

La nueva legislación unifica en un solo régimen jurídico las disposiciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incorporando además el tratamiento transversal del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a los estándares internacionales promovidos por el GAFI. Entre los principales cambios destaca la adopción de un enfoque basado en riesgos, que armoniza las obligaciones de prevención bajo una misma terminología y estructura normativa.

Para las personas obligadas, la reforma representa una simplificación significativa de los procesos de cumplimiento. La normativa establece un único Manual de Prevención, procedimientos de reporte unificados y una sola autoridad supervisora con competencia integral. Además, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se consolida como el interlocutor técnico único, reduciendo los riesgos de incumplimiento involuntario que podían surgir de la dispersión y complejidad del sistema anterior.

Arévalo destaca “menos espacio para el dinero del crimen organizado” tras aprobación de ley Antilavado

El presidente resaltó que al contar con esta normativa, recién aprobada por el Congreso, Guatemala le da un duro golpe al narcotráfico y el crimen organizado.

La aprobación de esta ley responde también a diversos compromisos internacionales asumidos por Guatemala en la lucha contra los delitos financieros. Estas disposiciones promueven la identificación de beneficiarios finales, el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero y sectores vulnerables, así como la cooperación internacional y la recuperación de activos ilícitos.

La actualización normativa cobra especial relevancia ante la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país en febrero de 2027, proceso que medirá el grado de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En Portada

Presidente Arévalo sanciona la Ley Antilavadot
Nacionales

Presidente Arévalo sanciona la Ley Antilavado

07:33 AM, Jun 17
Tránsito complicado por presencia de tráiler con fallas en Villa Nuevat
Nacionales

Tránsito complicado por presencia de tráiler con fallas en Villa Nueva

06:43 AM, Jun 17
Ataque en zona 3: Dos mujeres y un hombre fallecidost
Nacionales

Ataque en zona 3: Dos mujeres y un hombre fallecidos

08:19 AM, Jun 17
Real Madrid pide a la UEFA actuar de inmediato en el caso Negreirat
Deportes

Real Madrid pide a la UEFA actuar de inmediato en el caso Negreira

07:03 AM, Jun 17
Caniggia reaparece con emotiva publicación para alentar a Argentina en el Mundial 2026t
Universo Futbol

Caniggia reaparece con emotiva publicación para alentar a Argentina en el Mundial 2026

08:08 PM, Jun 16

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del Mundoredes socialesEstados UnidosFIFAMéxicoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar