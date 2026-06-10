 Guatemala: 53% de remesas del Triángulo Norte en 2026

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Guatemala concentra el 53 % de las remesas enviadas al Triángulo Norte en 2026

La Organización Internacional para las Migraciones compartió cifras sobre el envío de remesas.

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Remesas, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Remesas / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
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Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, superaron los 15.852 millones de dólares entre enero y abril de 2026, un 10,7 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos difundidos este martes.

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 1.530,5 millones de dólares a los 14.322 millones de dólares registrados en el 2025.

Del total de remesas recibidas en enero y abril pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 3.286,7 millones de dólares (20,7 %) fueron recibidos por El Salvador, 8.431,6 millones (53,2 %) por Guatemala y 4.134,2 millones (26,1 %) por Honduras.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 6,8 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 10,5 % para Guatemala y un 14,3 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

FMI presenta declaración donde destaca estabilidad económica de Guatemala

El Fondo Monetario Internacional reconoció la resiliencia de la economía guatemalteca, su baja deuda pública y la solidez de su marco macroeconómico.

Remesas, aporte económico para la región centroamericana

Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Esto hace que las remesas sean enviadas principalmente desde la gran potencia del norte.

Para el caso de Guatemala, las remesas desde EE.UU., donde viven más de 3 millones de guatemaltecos, son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Por aparte, las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido durante los últimos años, específicamente en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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