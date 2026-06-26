Piden celeridad en investigaciones por presuntas irregularidades en la Usac

El diputado José Chic presentó este viernes, 26 de junio, una solicitud dirigida al fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, para que se agilicen las denuncias que interpuso meses atrás contra el rector Walter Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Las acciones planteadas por el legislador están relacionadas con supuestas irregularidades en el proceso de elección de rector y el manejo de fondos de esa casa de estudios.