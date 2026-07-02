Puente colapsa mientras cruzaba un camión en Petén; dos personas fallecen

Dos personas perdieron la vida luego de que un puente de madera colapsara cuando un camión cargado de arena intentaba cruzarlo en el caserío Las Limas, municipio de Dolores, Petén. El hecho se registró en horas de la noche del pasado miércoles, 1 de julio.
De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, unidades de la estación local fueron movilizadas al lugar tras recibir el reporte de la emergencia. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas iniciaron las labores de búsqueda y rescate con el apoyo de vecinos del sector.
Después de varios minutos de trabajo, los socorristas localizaron los cuerpos sin vida de un hombre de 38 años y una niña de 3 años, quienes se encontraban en la parte baja del puente al momento del colapso.
Los bomberos realizaron la recuperación de los cuerpos y notificaron a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias de ley.
En tanto, el piloto del camión fue rescatado y trasladado a un centro asistencial privado en Poptún, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas.