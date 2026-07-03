Sarampión: Más de 7 mil casos confirmados en Guatemala

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó la información relacionada con el brote de sarampión que se presenta en Guatemala desde enero de 2026. Además, aseguró que continúa con los procesos de vacunación y las campañas informativas para reducir riesgos de contagio.
De acuerdo con la cartera, hasta el 30 de junio se registraban 7 mil 260 casos que han sido confirmados por medio de laboratorio, mientras que otros 2 mil 813 están registrados para seguimiento por nexo epidemiológico y 15 mil 672 por criterio clínico.
En cuanto a las personas fallecidas, la doctora Ericka Gaitán, epidemióloga responsable del área de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, detalló que la cifra aumentó a 24 con la muerte de dos mujeres de 14 y 26 años.
Asimismo, la funcionaria expuso que el 82 % de los pacientes con sarampión se encuentran en proceso de recuperación, a la vez que confirmó que el brote persiste en Guatemala, por lo que deben mantenerse las medidas de prevención correspondientes y continuar con la vacunación.