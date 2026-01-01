VIDEO: Hombre quema "ametralladora" y provoca accidente de moto

Un video que circula en redes sociales demuestra que quemar pirotecnia trae consigo muchos riesgos. No solo es necesario manipular cuidadosamente los fuegos artificiales para evitar accidentes y prevenir temas como quemaduras y más, sino también contar con espacios amplios, despejados e idóneos para disfrutar tranquilamente de los mismos.
El curioso metraje, de apenas unos segundos de duración, muestra el momento en el que un hombre se dispone a quemar una "ametralladora", pero termina provocando un accidente de tránsito en el transcurso.
En el video se observa al sujeto encendiendo la pirotecnia a mitad de la calle, sin importarle el tránsito que sigue circulando en el punto. Tras prender la mecha de la "ametralladora", el hombre se da la vuelta y corre para alejarse de la explosión de los cohetillos, pero al estar en plena avenida termina atravesándose en el camino de un motorista, provocando el percance.
Tanto el responsable, como el conductor de la moto y un tripulante que viajaba en el vehículo caen al suelo y terminan lesionados por el accidente.
Recomendaciones por quema de pirotecnia
Con motivo de las fiestas de fin de año, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió una serie de recomendaciones para quemar pirotecnia de forma adecuada y prevenir accidentes.
"Disfruta las fiestas con prevención", recalca la Conred, que destaca que es importante leer las instrucciones de uso de los fuegos artificiales. Asimismo, recuerda que se debe evitar el uso de pirotecnia en patios, calles o estacionamientos, pues se trata de espacios que no ofrecen condiciones seguras para su manipulación. "Utilice pirotecnia únicamente en áreas abiertas, lejos de viviendas, y siga las recomendaciones de las autoridades para proteger a su familia y a su comunidad", añade.
La Conred recalca, además, que no se debe quemar pirotecnia dentro de las viviendas ni guardar este tipo de objetos en el bolsillo, y que los menores de edad deben estar bajo la supervisión de un adulto al momento de manipular fuegos artificiales.