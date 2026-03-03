Impacto en tu cuerpo al no tener relaciones sexuales

La sexualidad no solo está relacionada con el placer o la intimidad, también tiene efectos en el cuerpo y la mente. Diversos especialistas en salud han analizado qué ocurre cuando una persona pasa largos periodos sin tener relaciones sexuales y cómo esto puede influir en su bienestar físico.
De acuerdo con expertos en sexología y psicología, la actividad sexual estimula la liberación de hormonas como la oxitocina, la dopamina y las endorfinas, conocidas por su papel en la sensación de felicidad, relajación y reducción del estrés. Cuando no hay actividad sexual durante un tiempo prolongado, estos niveles pueden disminuir, lo que en algunas personas podría traducirse en mayor tensión, cambios en el estado de ánimo o dificultades para dormir.
Sin embargo, los efectos no son iguales para todos. La experiencia varía según la edad, el contexto emocional y si la abstinencia es una decisión personal o una situación involuntaria. En algunos casos, la falta de relaciones sexuales puede provocar una disminución gradual del deseo o libido, ya que el cuerpo se adapta a la ausencia de estímulos sexuales frecuentes.
En hombres, algunos estudios sugieren que la actividad sexual regular puede contribuir a mantener una buena función eréctil, debido a que favorece la circulación sanguínea en la zona genital. No obstante, la falta de relaciones no implica necesariamente un problema de salud inmediato ni permanente.
Más de las relaciones sexuales
En el caso de las mujeres, especialmente en etapas como la menopausia, la ausencia prolongada de actividad sexual podría influir en la lubricación vaginal y en la elasticidad de los tejidos. Aun así, estos cambios dependen de múltiples factores hormonales y de salud general en las mujeres.
También se ha señalado que la actividad sexual podría fortalecer el sistema inmunológico, ya que algunas investigaciones han encontrado niveles más altos de ciertos anticuerpos en personas sexualmente activas.
Pese a ello, no tener relaciones no significa que el sistema inmune se deteriore automáticamente. Los especialistas coinciden en que no existe una "frecuencia ideal" universal.