 Impacto en tu cuerpo al no tener relaciones sexuales
Tendencias

¿Qué pasa en tu cuerpo si no tienes relaciones sexuales?

Especialistas explican qué ocurre en el cuerpo cuando pasa mucho tiempo sin actividad sexual.

Compartir:
Relaciones sexuales, Relaciones sexuales
Relaciones sexuales / FOTO: Relaciones sexuales

La sexualidad no solo está relacionada con el placer o la intimidad, también tiene efectos en el cuerpo y la mente.  Diversos especialistas en salud han analizado qué ocurre cuando una persona pasa largos periodos sin tener relaciones sexuales y cómo esto puede influir en su bienestar físico.

De acuerdo con expertos en sexología y psicología, la actividad sexual estimula la liberación de hormonas como la oxitocina, la dopamina y las endorfinas, conocidas por su papel en la sensación de felicidad, relajación y reducción del estrés.  Cuando no hay actividad sexual durante un tiempo prolongado, estos niveles pueden disminuir, lo que en algunas personas podría traducirse en mayor tensión, cambios en el estado de ánimo o dificultades para dormir.

Sin embargo, los efectos no son iguales para todos. La experiencia varía según la edad, el contexto emocional y si la abstinencia es una decisión personal o una situación involuntaria.  En algunos casos, la falta de relaciones sexuales puede provocar una disminución gradual del deseo o libido, ya que el cuerpo se adapta a la ausencia de estímulos sexuales frecuentes.

En hombres, algunos estudios sugieren que la actividad sexual regular puede contribuir a mantener una buena función eréctil, debido a que favorece la circulación sanguínea en la zona genital.  No obstante, la falta de relaciones no implica necesariamente un problema de salud inmediato ni permanente.

Más de las relaciones sexuales

En el caso de las mujeres, especialmente en etapas como la menopausia, la ausencia prolongada de actividad sexual podría influir en la lubricación vaginal y en la elasticidad de los tejidos. Aun así, estos cambios dependen de múltiples factores hormonales y de salud general en las mujeres.

También se ha señalado que la actividad sexual podría fortalecer el sistema inmunológico, ya que algunas investigaciones han encontrado niveles más altos de ciertos anticuerpos en personas sexualmente activas.

“Estuve en coma”: Ex alumno de La Academia primera generación sufrió fuerte accidente

Un exalumno de la primera generación de La Academia reveló que estuvo en coma tras ser atropellado en la carretera.

Pese a ello, no tener relaciones no significa que el sistema inmune se deteriore automáticamente. Los especialistas coinciden en que no existe una "frecuencia ideal" universal.

En Portada

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidad

10:14 AM, Mar 03
Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CCt
Nacionales

Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CC

10:08 AM, Mar 03
Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedadt
Deportes

Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad

01:29 PM, Mar 03
Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionadot
Deportes

Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionado

11:47 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalEleccionesMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos