 Guía de Skincare para Axilas: Pasos Recomendados
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¿Skincare en las axilas? Sí, y estos son los pasos que expertos recomiendan seguir

El interés por extender la rutina de belleza a nuevas zonas del cuerpo va en aumento, y las axilas ahora se han convertido en protagonistas.

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Skincare / FOTO: Skincare

La rutina de skincare ya no se limita únicamente al rostro. Cada vez más personas están incorporando cuidados específicos para distintas partes del cuerpo. Y ahora se suman las axilas que se han convertido en una de las nuevas prioridades dentro del mundo de la belleza y el bienestar.

De acuerdo con especialistas en cuidado de la piel, el skincare en las axilas busca mantener esta zona saludable, suave y protegida, especialmente porque suele estar expuesta a factores como el rasurado frecuente, la fricción constante, el sudor. Expertos señalan que no se trata únicamente de mejorar la apariencia de esta área, sino también de fortalecer su barrera natural y reducir molestias comunes como irritación, resequedad o manchas.

Activos como el ácido hialurónico, conocido por sus propiedades hidratantes y calmantes; la Pro-Vitamina B5, reconocida por ayudar a fortalecer la barrera cutánea y aliviar la irritación son utilizados para contribuir a un tono de piel más uniforme.

Frente a esto, la marca Nivea incorpora ingredientes tradicionalmente asociados al skincare facial en fórmulas para desodorantes y antitranspirantes, en su línea Derma Control.

El Skincare perfecto para axilas

Aquí te dejamos algunas recomendaciones para que tus axilas estén mejor que nunca

  • 1. Limpieza suave

El primer paso consiste en mantener la zona limpia mediante productos suaves que eliminen residuos de sudor, bacterias y acumulación sin alterar la barrera natural de la piel.

  • 2. Hidratación y reparación

Después de la limpieza, se aconseja aplicar productos que ayuden a hidratar y reparar la piel. Ingredientes calmantes y humectantes pueden contribuir a reducir la irritación ocasionada por el rasurado o la depilación.

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  • 3. Protección y constancia

El cuidado de las axilas no debe verse como un tratamiento ocasional, sino como una rutina constante. Elegir desodorantes adecuados y permitir que la piel se recupere tras el afeitado también forma parte del proceso.

  • 4. Cuidado después de la depilación

Evita rasurar en seco y permitir que la piel descanse después de depilarse, esto puede ayudar a reducir la irritación y sensibilidad.

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