 Descubre Globos Aerostáticos en Ciudad de Guatemala
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¡Aquí te contamos más! Globos aerostáticos en plena ciudad de Guatemala

La Ciudad de Guatemala suma una nueva propuesta que promete sorprender a los amantes de la gastronomía.

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globos aerostáticos. / FOTO: globos aerostáticos.
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La gastronomía continúa evolucionando y cada vez son más las propuestas que buscan ofrecer algo más que una simple comida.  En Guatemala, una nueva experiencia de globos aerostáticos promete conquistar a los amantes de la buena mesa y de los momentos memorables.

Se trata de Above The World Guatemala, un innovador concepto que combina gastronomía, entretenimiento y ambientación temática dentro de coloridos globos aerostáticos. Ubicada en el parque exterior de Miraflores, esta novedosa atracción invita a los visitantes a emprender un recorrido culinario por distintos rincones del planeta sin necesidad de tomar un avión.

@lapichi_

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La propuesta ha despertado gran interés entre parejas, grupos de amigos, familias y creadores de contenido que buscan vivir una experiencia diferente en la Ciudad de Guatemala. Uno de los principales atractivos de Above The World Guatemala es que cuenta con ocho globos aerostáticos temáticos, cada uno inspirado en un destino gastronómico distinto.

Los visitantes pueden encontrar espacios ambientados con referencias culturales y culinarias de países como Japón, Grecia y Guatemala, además de otras regiones internacionales. Cada globo ha sido diseñado para transportar a los asistentes a una experiencia inmersiva donde la decoración, la música y los detalles visuales complementan la propuesta gastronómica.

Más de los Globos aerostáticos

Esta tendencia se ha vuelto popular en ciudades de Europa, Asia y Norteamérica, donde los consumidores buscan experiencias multisensoriales que combinen entretenimiento y gastronomía. Más allá de una cena convencional, el concepto apuesta por una experiencia de degustación.

Los visitantes pueden disfrutar de diferentes samplers gastronómicos diseñados para compartir, permitiendo probar una variedad de sabores durante una misma visita. Entre las opciones destacan preparaciones inspiradas en diversas cocinas internacionales, incluyendo sushi, tacos y fondue.

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Una inesperada publicación en redes sociales llamó la atención de cientos de usuarios y desató una ola de comentarios llenos de humor.

La experiencia también incorpora una selección de cocteles temáticos elaborados para complementar la identidad de cada globo y enriquecer la experiencia culinaria. Esta dinámica responde a una de las tendencias más fuertes del turismo gastronómico actual: ofrecer variedad, interacción y descubrimiento en cada visita.

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