Canguro Viral: Las Mejores Poses para Ligar en Redes

Las redes sociales tienen un nuevo protagonista y no se trata de un influencer ni de una celebridad, sino de un canguro cuya inusual forma de descansar ha despertado todo tipo de reacciones entre los internautas. El animal se ha vuelto viral por aparecer recostado con una postura que muchos describen como la de alguien que intenta "ligar" o conquistar a quien lo observa.
En las imágenes, el marsupial luce completamente relajado, apoyado sobre uno de sus costados mientras observa con tranquilidad a quienes se acercan. Su expresión y la manera en que posa han provocado comparaciones con modelos de revistas, actores de cine e incluso personajes famosos por su actitud confiada.
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🦘 El canguro que conquista las redes con sus "poses para ligar" Un canguro se ha convertido en el nuevo fenómeno de Internet por su peculiar forma de descansar frente a las cámaras: recostado, relajado y luciendo una actitud de auténtico "galán" que no ha dejado a nadie indiferente. Según sus propios cuidadores, el animal luce "inalcanzable, soberbio y totalmente empoderado" cada vez que nota la presencia de visitantes. Un posado digno de revista que ya acumula millones de reproducciones y miles de comentarios en redes. 🎥 Vídeo cedido por @Tania Rodríguez 📲 Más en EL ESPAÑOL #Canguro #Humor #Viral #Animales #Zoo♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁
Lo que más ha llamado la atención es que, según sus propios cuidadores, este comportamiento no es casual. Ellos aseguran que el canguro cambia de actitud en cuanto nota la presencia de visitantes y adopta una pose que describen como "inalcanzable, soberbio y totalmente empoderado", lo que ha alimentado aún más la creatividad de los usuarios en internet.
El video se ha difundido rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde ya suma millones de reproducciones y miles de comentarios. Muchos usuarios aseguran que el animal "sabe perfectamente que es atractivo", mientras otros bromean diciendo que tiene "más estilo que cualquier modelo".
Más del canguro viral
Los comentarios no se han hecho esperar. Algunos escriben que el canguro parece estar esperando una sesión de fotos profesional, mientras que otros afirman que transmite una confianza difícil de igualar. También abundan los memes que comparan su postura con las típicas fotografías de aplicaciones de citas o campañas publicitarias.
Más allá del humor, el fenómeno demuestra una vez más cómo los animales pueden convertirse en verdaderas estrellas de internet gracias a comportamientos espontáneos que generan simpatía entre personas de todo el mundo. En cuestión de horas, este canguro pasó de ser un habitante más de su recinto a convertirse en uno de los videos más compartidos del momento.