Vecinos arrojan a ladrón a un río tras asaltar a comerciante

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un presunto ladrón fue retenido por vecinos y arrojado a un río tras ser acusado de robar dinero a un comerciante. Este acontecimiento se registró en una comunidad ubicada al norte de Ecuador..
En las imágenes se observa cómo el hombre es confrontado por los habitantes de la comunidad, obligado a devolver el dinero que había sustraído y finalmente lanzado al agua.
La corriente arrastró al sospechoso hasta una zona rocosa más alejada del grupo que lo había interceptado, mientras intenta mantenerse a flote y pedir auxilio. Finalmente, se confirmó que pudo ponerse a salvo unos metros adelante.
El sujeto fue arrojado al Machángara, un río reconocido por su diversidad de flora y fauna, con más de 500 especies identificadas, por lo que ha sido declarada "Refugio de Vida Silvestre" por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador.
Constantes robos en áreas cercanas al río
Medios locales reportan que este tipo de acciones refleja la preocupación de la comunidad por la seguridad, ya que en varias ocasiones los delincuentes utilizan las áreas cercanas al río para esconderse después de cometer robos.
Habitantes de la comunidad señalan que algunos individuos se aprovechan de la poca iluminación de la zona y de la cobertura de matorrales para cometer hurtos y huir sin ser detectados, especialmente después de las 18:00 horas.
Las autoridades ecuatorianas recuerdan que, aunque los ciudadanos buscan proteger su comunidad, la justicia por mano propia constituye un delito y puede acarrear consecuencias legales para quienes participan en estas acciones. Asimismo, recomendaron reportar cualquier incidente a las instancias correspondientes y reforzar la vigilancia en los sectores afectados.