 Vecinos arrojan a ladrón a un río tras asaltar a comerciante
Viral

VIDEO | Vecinos arrojan a ladrón a un río tras asaltar a comerciante

El video viral muestra cómo los vecinos hicieron justicia por su cuenta al arrojar al sujeto al río, quien logró ponerse a salvo metros adelante.

Compartir:
Un delincuente sufrió las graves consecuencias de sus acciones., Captura de pantalla video X.
Un delincuente sufrió las graves consecuencias de sus acciones. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un presunto ladrón fue retenido por vecinos y arrojado a un río tras ser acusado de robar dinero a un comerciante. Este acontecimiento se registró en una comunidad ubicada al norte de Ecuador..

En las imágenes se observa cómo el hombre es confrontado por los habitantes de la comunidad, obligado a devolver el dinero que había sustraído y finalmente lanzado al agua.

La corriente arrastró al sospechoso hasta una zona rocosa más alejada del grupo que lo había interceptado, mientras intenta mantenerse a flote y pedir auxilio. Finalmente, se confirmó que pudo ponerse a salvo unos metros adelante. 

El sujeto fue arrojado al Machángara, un río reconocido por su diversidad de flora y fauna, con más de 500 especies identificadas, por lo que ha sido declarada "Refugio de Vida Silvestre" por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador. 

Constantes robos en áreas cercanas al río 

Medios locales reportan que este tipo de acciones refleja la preocupación de la comunidad por la seguridad, ya que en varias ocasiones los delincuentes utilizan las áreas cercanas al río para esconderse después de cometer robos.

Habitantes de la comunidad señalan que algunos individuos se aprovechan de la poca iluminación de la zona y de la cobertura de matorrales para cometer hurtos y huir sin ser detectados, especialmente después de las 18:00 horas.

“¡Ay, me morí!”: motoristas protagonizan aparatoso accidente en Jalapa (VIDEO)

Cámara capta brutal accidente de dos mujeres que se conducían en motocicleta.

Las autoridades ecuatorianas recuerdan que, aunque los ciudadanos buscan proteger su comunidad, la justicia por mano propia constituye un delito y puede acarrear consecuencias legales para quienes participan en estas acciones. Asimismo, recomendaron reportar cualquier incidente a las instancias correspondientes y reforzar la vigilancia en los sectores afectados.

En Portada

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el áreat
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el área

07:19 AM, Nov 03
Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

07:42 AM, Nov 03
Trump cree que los días de Maduro en Venezuela están contadost
Internacionales

Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"

08:45 AM, Nov 03
Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletost
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

08:24 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos