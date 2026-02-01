Febrero, un mes cargado de futbol y del Super Bowl

El deporte guatemalteco y el internacional traen grandes emociones para este febrero de 2026. En nuestro país, la actividad deportiva estará marcada por la presentación de Xelajú M. C. en la Copa de Campeones Concacaf 2026, donde su rival es el Monterrey mexicano, además, la Selección Nacional de Guatemala Sub-17 encarará el Premundial de Concacaf 2026 clasificatorio a la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2026, una clara oportunidad para los chapines de clasificar a su primer Mundial de categoría.
Eventos deportivos en Guatemala en febrero
- Xelajú-Monterrey (4 de febrero / 19:00 horas): Juego de ida válido por la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026
- Monterrey-Xelajú (11 de febrero / 21:00 horas): Juego de vuelta válido por la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026
- Liga Nacional: Se desarrollarán las fechas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Torneo Clausura 20226, donde destacan los partidos Comunicaciones-Marquense (7 de febrero), Xelajú-Marquense (15 de febrero), Aurora-Comunicaciones (22 de febrero), Comunicaciones-Municipal (25 de febrero) y Municipal-Marquense (28 de febrero)
Respecto a las carreras dominicales, estas son algunas:
- Carrera Guatemaltecos por la Nutrición celebrada este domingo 1 en El Obelisco
- Carrera MTB Bici Cach Xela en Quetzaltenango, domingo 8
- 21K Tikal en Petén, domingo 15
- Kilómetros de Esperanza en Pradera Vistares, zona 12, domingo 15
- Carrera Familiar McDonald's: Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, domingo 22
Eventos deportivo internacionales
- Cuartos de final de la Copa del Rey: Del martes 3 al jueves 5. El Barcelona visita el martes ante Albacete a las 14.00 horas. Valencia-Athletic, Alavés-Real Sociedad y Real Betis-Atlético Madrid las otras series
- Play-offs de la UEFA Champions League: Juegos de ida martes 17 y miércoles 18; los de vuelta martes 24 y miércoles 25. Real Madrid buscará ante Benfica su boleto a octavos de final
- Sigue la actividad en las ligas más importantes del Mundo: La Liga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra y la Ligue 1 de Francia
- Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahhawks, domingo 8 a las 17:30 horas GT
- Edición 75 del Juego de las Estrellas de la NBA 2026: Domingo 15 en Los Ángeles, California, Estados Unidos
- Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero de 2026.