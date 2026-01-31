 Fechas y horarios de los partidos entre Xelajú y Monterrey
Fechas y horarios de los partidos entre Xelajú y Monterrey

Los 'superchivos' vuelven al escenario internacional para enfrentar a uno de los gigantes de la región.

Partido entre Xelajú MC y Monterrey en el 2013 - X @TheChampions
Partido entre Xelajú MC y Monterrey en el 2013 / FOTO: X @TheChampions

Xelajú MC volverá a competir en el plano internacional esta semana, en una cita que despierta gran expectativa entre sus aficionados. Los actuales subcampeones centroamericanos afrontarán la primera ronda de la Concachampions con un desafío mayúsculo, ya que enfrente tendrán a los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más poderosos y con mayor tradición del fútbol mexicano.

El partido de ida de la serie se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 19:00 horas. El escenario será el Estadio Cementos Progreso, en la ciudad de Guatemala, donde los chivos buscarán aprovechar la localía y el apoyo de su afición para tomar ventaja ante un rival de alto calibre. Este compromiso marcará el regreso de Xelajú a un torneo internacional, con la ilusión de escribir una nueva página en su historia.

Los antecedentes entre Xelajú y Monterrey

La vuelta está programada para una semana después, el miércoles 11 de febrero, a las 21:00 horas, en el Estadio BBVA de Monterrey. En territorio regiomontano, los Rayados intentarán imponer su jerarquía y cerrar la eliminatoria frente a su público, en un recinto conocido por su ambiente intenso y exigente para los equipos visitantes.

Ambos clubes ya cuentan con un antecedente en la Concachampions, cuando se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2013. Aquella serie dejó recuerdos imborrables, con una victoria 1-3 de Monterrey en el Mario Camposeco y un empate 1-1 en la vuelta, resultados que dieron a los mexicanos el pase con un global de 4-2 rumbo al título. Ahora, más de una década después, Xelajú y Monterrey se reencontrarán en una nueva eliminatoria que promete emociones desde el primer minuto.

El único antecedente entre Monterrey y Xelajú se remonta a la Concachampions del 2013 - UNCAF

