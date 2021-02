Novak Djokovic continúa en racha y avanza a los cuartos del Abierto de Australia

El número uno de la clasificación de la ATP, Novak Djokovic, se impuso este domingo al canadiense Milos Roanic en los octavos de final del Abierto de Australia.

Durante el encuentro, Djokovic soportó el dolor en la zona de sus abdominales, que estuvo cerca de hacerle abandonar en tercera ronda, y se quedó con el triunfo por por 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 y 6-4.

You can't deny a champion ✨@DjokerNole's quest for a 9th #AusOpen title continues, advancing to the quarterfinals for the 12th time.

Up next: Alexander Zverev.#AO2021 pic.twitter.com/IcZXwLuQ41

