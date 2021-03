Roberto Molina Barreto es reelecto como magistrado titular de CC

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, fue reelecto en el cargo este miércoles, por lo que continuará integrando el alto tribunal en el período 2021-2026.

La designación estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue el último ente elector de los miembros de la CC en dar a conocer su decisión.

El proceso en el Organismo Judicial (OJ) para nombrar a los magistrados se inició desde semanas atrás, con el fin de evaluar la documentación de los aspirantes, entrevistarlos y conocer sus planes de trabajo.

Fueron 14 profesionales los que se postularon para magistrado titular y siete para suplente.

En una sesión con transmisión en directo en las redes sociales del OJ se llevó a cabo hoy la votación respectiva. Molina Barreto obtuvo 10 votos a favor y tres en contra.

En tanto, por unanimidad la CSJ eligió al profesional Walter Paulino Jiménez Texaj como magistrado suplente. En su evaluación obtuvo 95 puntos.

Molina Barreto integra la CC desde noviembre de 2020. Fue electo por la CSJ para concluir el período 2016-2021, en sustitución de Neftaly Aldana, que dejó el cargo por temas de salud.

En esa ocasión su nombramiento se dio en medio de una serie de pronunciamientos de rechazo, pues se indicaba que el profesional no cumplía con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad para ocupar el cargo.

“Yo me he postulado varias veces, tengo 36 años de ejercicio profesional. No existe ninguna vinculación a ningún proceso penal, está acreditado en el expediente”, señaló entonces el magistrado.