Silvia Pinal rompe el silencio y habla sobre su nieta Frida Sofía

Silvia Pinal, madre de Alejandra Guzmán, por fin rompió el silencio sobre la polémica que envuelve a Frida Sofía y a Enrique Guzmán.

La expresentadora de Casos de la Vida Real reapareció para hablar sobre la acusación que hizo su nieta en contra de su exesposo. Anteriormente sólo se había lanzado un comunicado en el que pedía hablar con su nieta. Sin embargo, ahora cambio de opinión y decidió hablar sobre el tema.

Pinal aseguró que no le cree a Frida Sofía y defendió a Enrique Guzmán.

“No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar”, dijo la famosa.

También agregó que le ha dado consejos a su hija Alejandra Guzmán para que lleve mejor manera lo que está viviendo. Además, dejó en claro que no está contenta con lo que está viviendo. Externó que no le parece justo y que su hija siempre ha sido una buena madre.

“Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre”, refirió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Guzmán (@eguzmanoficial)

También le puede interesar: ►“Lo tiene deforme”, destrozan a Kim Kardashian por posar con diminuto bikini