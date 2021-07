Sergio Ramos, nuevo refuerzo del Paris Saint-Germain

Sergio Ramos se ha convertido hoy en nuevo jugador del PSG. El conjunto parisino ha formalizado la incorporación del defensa de 35 años para las dos próximas temporadas.

Las negociaciones han fructificado muy rápido en la última semana y el ya exjugador del Real Madrid puso rumbo a la capital francesa desde el miércoles con su familia.

El defensor español portará el dorsal ‘4’, con la institución parisina, mismo dorsal que portó durante las 15 temporadas que militó en el Real Madrid.

¿Qué les parece el nuevo 4 del Paris Saint-Germain? 😎❤️💙 pic.twitter.com/kglDDuh69Z — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2021

Ramos nuevo refuerzo parisino

Estas palabras son las primeras del jugador español al club parisino y a la afición: “El número 4 lo aprecio mucho por superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera, y luego me ha acompañado durante toda mi vida, me siguió, trajo buena suerte, y muchas victorias. Ahora el n°4 es parte de mí como persona y como profesional. Para mí, es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain. Por eso, necesariamente, será muy especial poder llevar mi número aquí en París”.

El PSG le ha quitado el ‘4’ a Kehrer por petición de Ramos, que lo necesita para mantener vigente su marca SR4.

#Ligue1 | Así fue la llegada del defensor español a las oficinas del club parisino. https://t.co/0MRzyGdMxupic.twitter.com/9baygBFG69 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 7, 2021

La llegada de Ramos supone la culminación de un verano extraordinario para el PSG. Al internacional español hay que añadir los fichajes de Wijnaldum y Achraf, jugadores que suponen un salto cualitativo importante para un equipo aspirante a ganar la Champions League cada temporada.

Donnarumma, también se convertirá en nuevo refuezo parisino, aunque su fichaje aún no es oficial. El portero italiano no quiere que nada le distraiga en la Eurocopa y no se anunciará hasta después de la final del torneo continental.