A Jimmy Morales le duele que lo tilden de “corrupto y ladrón”

En redes sociales fue difundido un video del expresidente Jimmy Morales en el que dice que lo tilden de “corrupto y ladrón”. Sin embargo, asegura que en el Ministerio Público (MP) no existe una denuncia en su contra por corrupción.

Fue en Twitter donde se compartió una parte de una entrevista que sostuvo recientemente en exmandatario, en la cual también afirmó que aún hay personas que le guardan cariño por su faceta como artista de la comedia guatemalteca.

“Es doloroso, máxime en un persona como yo que viene del tema artístico en donde hubo aplausos y felicitaciones, y muchas gentes que lo paraban a uno para pedir una foto. Gracias a Dios creo que hay una gran mayoría que nos sigue queriendo, se siguen tomando fotos con nosotros o le dicen a mi hermano que me traslade una felicitación a mí”, expresó el exfuncionario.

En ese sentido, también mencionó que hay otras personas que lo detienen para señalar sus errores durante su gobierno, pero lo terminan felicitando porque hizo “muchas cosas buenas”.

“Pero si duele que haya personas que sin pruebas, sin ninguna posibilidad de poder demostrar lo tilden a uno de ladrón o de corrupto”, declaró.

Sobre las denuncias en su contra

En cuanto a denuncia en su contra, Morales aseguró que a la fecha en el MP no existe ninguna que tenga señalamientos de corrupción ni de ningún otro acto ilícito.

“Las denuncias que se pusieron, y que fueron muchas, son por haber declarado non grato a Iván Velásquez, por haber dicho que no prorrogábamos el mandato de la Cicig , porque no se daba visa a personas que hacían daño al país y trabajaban para la Cicig. Denuncias de esas hay un montó”, concluyó el expresidente.

Jimmy Morales afirma que le duele que le llamen "ladrón o corrupto". pic.twitter.com/HnLLFenogT — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 2, 2022