House of the Dragon: en qué se basa, cuándo y dónde verla

La espera de los millones de fans de Game of Thrones llega a su fin. Este domingo se estrena “House of the Dragon“, la precuela de la popular serie de HBO ambientada tres siglos antes que narra la historia de la casa Targaryen. La historia está basada en el libro “Fire & Blood”, de George R.R. Martin, que es también cocreador y productor ejecutivo de la serie.

“‘House of the Dragon’ ha estado en desarrollo durante varios años, aunque el título ha cambiado un par de veces durante ese proceso”, escribió Martin en 2019. “De hecho, fue el primer concepto que presenté a HBO cuando empezamos a hablar de una serie sucesora allá por el verano de 2016”, explicó.

Cientos de años antes de los sucesos que se narran en “Game of Thrones”, la única familia de señores dragones que sobrevivió a la Maldición de Valyria, la casa Targaryen, se instaló en Dragonstone (Rocadragón). “‘Fire & Blood’ comienza su historia con el legendario Aegon el Conquistador, creador del Trono de Hierro, y continúa relatando las generaciones de Targaryen que lucharon por ocupar ese emblemático asiento, hasta la guerra civil que casi destroza su dinastía”, explica el adelanto.

Esta historia dará una respuesta a qué ocurrió realmente durante la Danza de los Dragones y cuál es el origen de los tres huevos de dragón de Daenerys.

¿Cuándo y dónde verla?

Se estrenará este domingo 21 de agosto a las 19 horas en la plataforma de streaming HBO Max. “House Of The Dragon” tendrá 10 episodios en total. El primero llevará por nombre “The Heirs of the Dragon”.

