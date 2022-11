Osman Bukari explicó por qué hizo la celebración de Cristiano Ronaldo

Ghana había perdido la esperanza cuando Portugal clavó el 3 a 1. Pero un error de Joao Cancelo les dejó soñar. Llegó un centro desde el costado izquierdo y Osman Bukari marcó ante la nula marca portuguesa. Festejó y lo hizo al puro estilo de Cristiano Ronaldo, algo nunca antes visto y menos en Catar 2022.

CR7 anotó el gol con el que Portugal se adelantó 1 a 0. Salió de cambio cuando el duelo parecía “solucionado”, 3 a 1 parecía suficiente. Pero minutos después los africanos marcaron un tanto, el cual se festejó con el icónico “siuuu”, para acercarse y regalar un final de alarido. Esa situación provocó que las redes sociales reaccionaran. Muchos consideraron que fue una provocación para Portugal, otros aseguraron que se quiso burlar de Cristiano Ronaldo, pero las cosas no fueron así.

Al ver todo el revuelo generado, Osman Bukari se pronunció al respecto por medio de redes sociales, en donde aseguró que la celebración fue producto de la emoción de marcar un gol en su debut en Copas del Mundo. El ghanés hizo hincapié que su intención jamás fue faltarle al respeto a quien, sin lugar a dudas, ha sido uno de sus grandes ídolos en el futbol.

“He notado que mi celebración de hoy ha generado comentarios que afirman que fui irrespetuoso con Ronaldo. Esto es incorrecto. Me invadió la emoción del momento de marcar para mi país en mi debut en la Copa del Mundo que llevó a mi celebración. Mi educación no me permite ser irrespetuoso con los mayores y mucho menos con uno de mis ídolos. ¡Gracias por su apoyo y nos centramos en nuestro próximo juego! 🇬🇭🇬🇭”, escribió Bukari.

to be disrespectful to elders let alone one of my idols.

Thanks for your support and we focus on our next game!🇬🇭🇬🇭

— Osman Bukari (@OsmanBukari9) November 24, 2022