VIDEOS: El volcán activo más grande del mundo entró en erupción en Hawái

El volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa, entró en erupción por primera vez en 40 años esta semana, escupiendo lava y cenizas en un espectacular despliegue de furia en Hawái. Ríos de roca fundida fueron avistados en la cumbre del Mauna Loa, uno de los cinco volcanes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, así como una columna de vapor y humo en la cima de la Isla Grande.

El Mauna Loa ha acumulado presión por años, de acuerdo con el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), que reportó que la erupción era visible desde Kona, una localidad en la costa oeste de la principal isla del archipiélago, a unos 72 kilómetros de distancia.

This short video shows thermal camera footage of the onset of the #MaunaLoa eruption from the volcano's summit. The temperature in degrees C is shown by the colored scale bar on the right. For additional information visit: https://t.co/rfwkMVSJKM #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/PhHXbq9nNa

