 Real Madrid gana su único amistoso de pretemporada
Real Madrid gana su único amistoso de pretemporada

Con anotaciones de Militao, Mbappé (x2) y Rodrygo, el Real Madrid goleó 0-4 al WSG Tirol de Austria en su único partido de preparación previo a su debut en LaLiga la próxima semana.

Real Madrid se impuso al WSG Tirol en su único amistoso de pretemporada - EFE
Real Madrid se impuso al WSG Tirol en su único amistoso de pretemporada / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid inició con paso firme la era de Xabi Alonso al frente del banquillo, al imponerse de manera contundente por 0-4 al WSG Tirol, actual líder de la Bundesliga de Austria, en el que fue su único compromiso amistoso de pretemporada. El conjunto merengue no tardó en mostrar su superioridad, abriendo el marcador apenas a los tres minutos gracias a un certero remate de Éder Militao. Posteriormente, Kylian Mbappé dejó su huella con un doblete, anotando al minuto 12 y repitiendo en el 59, el último clavo en el ataúd lo pondría Rodrygo al minuto 81.

Pese a la efectividad goleadora de Mbappé, el gran protagonista de la tarde fue Arda Güler. El joven mediocampista turco asumió la batuta del juego, distribuyendo con precisión y generando las acciones más peligrosas. Su visión, movilidad y calidad técnica le permitieron convertirse en el motor del equipo, ganándose los aplausos de la afición presente y dejando claro que será una pieza clave en el esquema de Alonso para la temporada que está por comenzar.

Real Madrid se prepara para el inicio de LaLiga

El amistoso sirvió como una oportunidad para ver en acción a todos los refuerzos ya disponibles: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras tuvieron minutos para mostrarse y adaptarse al ritmo del plantel. La única incorporación pendiente es la del joven argentino Franco Mastantuono, quien podrá unirse oficialmente a los entrenamientos este jueves 14 de agosto, una vez cumpla la mayoría de edad. Esta será la última incorporación antes del debut oficial en La Liga, programado para el martes 19 de agosto ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu, a las 13:00 horas (horario de Guatemala).

No todo fue perfecto en cuanto a disponibilidad. El Madrid aún no puede contar con Ferland Mendy, Jude Bellingham, Endrick y Eduardo Camavinga, quienes continúan en recuperación y estarán varias semanas más de baja. Además, Fede Valverde no participó por precaución debido a una sobrecarga muscular. Aun así, el rendimiento colectivo dejó sensaciones positivas, y el triunfo ante el WSG Tirol refuerza la confianza del equipo de cara a un exigente inicio de temporada.

Foto embed
Celebración de Kylian Mbappé con Eder Militao - Agencia EFE

