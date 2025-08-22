 Así quedan los cuartos de final en la Conmebol Libertadores
Deportes

Así quedan los cuartos de final en la Conmebol Libertadores

Asimismo, se definieron a siete de los ocho clasificados a cuartos de final de la Conmebol Sudamericana.

River Plate logró el jueves su boleto a cuartos de final
River Plate logró el jueves su boleto a cuartos de final / FOTO: EFE

La Conmebol Libertadores va entrando en su etapa decisiva y se definió a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de esta edición 2025 de la Copa.

El primer equipo clasificado fue Vélez: Venció a Fortaleza en Liniers y sacó pasaje para lo que vendrá. Racing, por su parte, consiguió una agónica clasificación: Derrotó 3-1 a Peñarol con un gol en el final de Pardo. Así se aseguró su pasaje. Por su parte São Paulo venció, por penales, a Atlético Nacional.

El miércoles, Flamengo volvió a vencer a Internacional: 2-0 como visitante para asegurar su pasaje a cuartos. Antes, en La Plata, Estudiantes y Cerro Porteño empataron 0-0. En la ida el equipo argentino había ganado 1-0.

En los partidos del jueves, el primero en sacar pasaje a Cuartos fue LDU Quito: Le ganó 2-0 a Botafogo, tras haber caído 1-0 en la ida. Palmeiras, que había goleado 4-0 a Universitario en Perú, igualó sin goles en la revancha. Por último, River Plate: El equipo de Marcelo Gallardo venció por penales a Libertad. Fue 1-1 en los 90 minutos y se impuso en la definición por penales.

El estadio Monumental de Lima, sede de la final de Libertadores de 2025

En el estadio Monumental se coronará el campeón de la Copa Libertadores de 2025 el próximo 29 de noviembre.

Clasificados a cuartos de final:

  • Vélez Sarsfield
  • Racing Club
  • São Paulo
  • Estudiantes de la Plata
  • Flamengo
  • LDU Quito
  • Palmeiras
  • River Plate

Cruces de Cuartos de Final de la Conmebol Libertadores

  • São Paulo vs. LDU Quito
  • Palmeiras vs. River Plate
  • Vélez vs. Racing
  • Flamengo vs. Estudiantes

La final de la Libertadores se jugará el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Cuartos de final de la Sudamericana

Del 19 al 21 de agosto se disputaron los encuentros de revancha por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. Once Caldas, Mushuc Runa, Fluminense, Bolívar, Alianza Lima, Atlético Mineiro y Lanús son los equipos clasificados a la siguiente etapa del torneo continental. De momento no se ha resuelto qué pasará con la serie Independiente-Universidad de Chile, suspendido tras violentos incidentes ocurrido entre las hinchadas. 

Alianza Lima (Perú), el equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito aún no sabe qué pasará en la próxima instancia, ya que la Conmebol debe resolver las sanciones a Independiente y Universidad de Chile por lo ocurrido en Avellaneda.

Noche triste en Copa Sudamericana: Cancelado el Independiente-U de Chile

Una de las imágenes más impactantes fue la caída de un aficionado desde lo más alto del graderío del estadio Libertadores de América.

  • Lanús (Argentina) vs. Fluminense (Brasil)
  • Bolívar (Bolivia) vs. Atlético Mineiro (Brasil)
  • Independiente del Valle (Ecuador) vs. Once Caldas (Colombia)
  • Alianza espera rival. 

