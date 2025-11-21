Resultado Xelajú vs. Cobán Imperial por el Apertura 2025

Este viernes 21 de noviembre en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango se dio inicio con la fecha 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional con el partido entre Xelajú y Cobán Imperial, la cual representa para muchos equipos el último llamado para hacer un digno papel e ingresar dentro de los ocho clubes principales para disputar en diciembre la fase final del certamen mayor guatemalteco.
Xelajú de Amarini Villatoro recibió a Cobán Imperial de Sebastián Bini en lo que fue también el último partido de liga antes de encarar el capítulo primero de la final de la Copa Centroamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, ante ello, el equipo altense presentó a su mejor once, un indicio de lo que tendrá en esa finalísima regional.
La primera parte dejó un partido movido, atractivo y con buen ritmo. Además del autogol de Manuel Romero al 4 para darle la ventaja a los cobaneros y un golazo de Jesús López cuando se jugaban 14 minutos. El cierre del partido en su etapa principal estuvo marcado por la expulsión del técnico de los locales, el nacional Amarini Villatoro.
La segunda parte tendría otras emociones ya que el empata prácticamente mataba a los dos equipos en sus aspiraciones de llegar a disputar la fase final del campeonato.
Triunfo quetzalteco
El arranque de la etapa complementaria tuvo una pequeña demora ya que el equipo arbitral se dio cuenta de una inconsistencia en la red de la portería que defendería Xelajú, por lo que fue necesario asegurar la misma a los ganchos que sostienen la misma. Tras ese curioso momento, el balón rodó y se puso en marcha la segunda mitad.
Cuando se jugaba el 53, hubo un tiro de esquina a favor de Xelajú, y el ejecutor fue Jesús López, quien realizó un centro perfecto a la cabeza de Kevin Ruiz para el 2-1 y con ello redondear otro partido bueno para el nacido en México y nacionalizado guatemalteco, "Chucho" López, que sumaba gol y asistencia en el partido para ser uno de los mejores del compromiso.
Era el 71, y Cobán Imperial seguía intentando igualar las acciones. Janderson Pereira con balón dominado en los linderos del área grande levantó un centro y ante la salida del portero uruguayo Rubén Darío Silva, el balón terminaba dentro de su portería, pero la jugada se anulaba por una falta sobre el meta de los quetzaltecos y así se salvó Xelajú de que le igualaran el partido.
Cerrando el partido, Manuel Romero, el jugador del autogol, anotó el 3-1 para los quetzaltecos al 90+4, y de esta forma, limpió su imagen en este partido que fue una gran fiesta para la afición local.
Con esta victoria, Xelajú llega a 25 puntos y depende de ellos el clasificar a cuartos de final, por su parte, el Cobán Imperial queda comprometido con sus 22 unidades, ya que deberá esperar derrotas de Achuapa y Marquense, ambos de visitantes, para aspirar en la última fecha a una casilla en cuartos de final, pero ya no depende de ellos esa clasificación.
El cierre de la fase regular será el domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas; Xelajú visita a Comunicaciones y Cobán Imperial recibe a Mictlán.