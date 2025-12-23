 Florentino Pérez: "Seguimos trabajando para nuevos triunfos"
Florentino Pérez: "Seguimos trabajando para nuevos triunfos"

"Madridistas, que se cumplan todos vuestros sueños. Felices fiestas y feliz 2026", dijo por su parte Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio un mensaje de Navidad
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio un mensaje de Navidad / FOTO: @realmadrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, envío este martes un mensaje de Navidad a los aficionados del club junto a los entrenadores y los capitanes de los tres equipos, y ha afirmado que en el club siguen trabajando para emocionarse "con nuevos triunfos".

"Desde el Real Madrid queremos acompañaros en estas fiestas tan especiales y os transmitimos nuestros mejores deseos de felicidad para que podáis disfrutar esta Navidad con vuestras familias y con vuestros seres queridos. Son fechas también para recordar a aquellos que ya no están con nosotros y que siempre permanecerán en nuestra memoria", señala Pérez en un video alojado en la web del club.

"Es un momento de solidaridad en el que nos acercamos, más que nunca, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Desde la Fundación Real Madrid estamos presentes en más de 100 países atendiendo cada año a 400.000 personas, especialmente a los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social en cualquier rincón del mundo", agrega el presidente del Real Madrid.

"Siempre tenemos muy presentes los valores del Real Madrid, que son esenciales para entender lo que representa nuestro club para millones de personas a las que nos une un sentimiento universal como es el madridismo. Estos valores nos permiten afrontar todo tipo de adversidades: el trabajo, el sacrificio, la superación permanente, el respeto, la humildad y la solidaridad", indica Florentino Pérez.

Florentino Pérez señala que "estos principios y la unión de todos los madridistas" les "han hecho vivir una de las etapas más exitosas" de su "historia". "Hemos compartido muchas alegrías y seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos. Os deseo una feliz Navidad y que el año nuevo 2026 nos traiga salud, trabajo, paz y solidaridad para todos", añade.

Saludo de Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se dirige a los aficionados: "Madridistas, que se cumplan todos vuestros sueños. Felices fiestas y feliz 2026".

Carvajal: "Gracias a todos por vuestro apoyo. Os deseamos una feliz Navidad y un gran año".

Valverde: "Gracias por su pasión. Nos hacen mucho más fuertes. Felices fiestas y feliz año nuevo".

Por parte de la sección de baloncesto, el entrenador, Sergio Scariolo, desea felices fiestas: "Mucha felicidad y todo lo mejor para 2026".

Llull: "2026 será otro año de grandes metas. Feliz Navidad".

Tavares: "Disfrutad estas fiestas y soñemos juntos por un gran 2026".

En representación del equipo femenino de fútbol, su técnico, Pau Quesada, envía sus mejores deseos: "En 2026 queremos celebrar muchos éxitos junto a nuestra afición. Feliz Navidad y feliz año".

Misa: "Todas os deseamos lo mejor del mundo en estas fiestas y en 2026".

Teresa Abelleira: "Que se cumplan todos vuestros deseos. Feliz Navidad y feliz 2026".

*Información EFE.

