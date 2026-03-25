 Programación del futbol mundial en Semana Santa 2026
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El futbol mundial no se detiene en Semana Santa 2026

En Europa, la actividad de las ligas locales se retomará tras la Fecha FIFA de marzo que dejará partidos amistosos y clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Barcelona vs. Rayo Vallecano por la liga española
Barcelona vs. Rayo Vallecano por la liga española / FOTO: EFE

La Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina, y a continuación te presentamos cómo estará la actividad del futbol europeo, y qué partidos tendrán los astros Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita y Lionel Messi en Estados Unidos (Major League Soccer -MLS-).

En la "Liga de las Estrellas"

En Europa, la actividad de las ligas locales se retomará tras la Fecha FIFA de marzo que dejará partidos amistosos y clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 el próximo 31 de marzo. Luego, por ejemplo, en La Liga habrá actividad Viernes Santo (3 de abril), Sábado de Gloria (4 de abril), Domingo de Resurrección (5 de abril) y Lunes de Pascua (6 de abril).   

El sábado 4 de abril, los partidos destacados comenzarán con el Mallorca vs. Real Madrid a las 08:15 horas GT y seguirá con el Atlético Madrid vs. Barcelona a las 13:00 horas.

Es de recordar que en España, el líder actual es Barcelona con 73 puntos, el segundo puesto es para Real Madrid con 69 unidades, Villarreal tercero con 58 y Atlético Madrid en cuarta posición con 57 puntos. 

Conoce la programación de la Liga Nacional durante la Semana Santa 2026

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Serie A

En la liga italiana, la Serie A tendrá actividad entre el 4 y 6 de abril, pero la atención se centrará con dos duelos: Inter vs. Roma (12:45 horas GT) para el Domingo de Resurrección y el Nápoles vs. Milán (12:45 horas GT) para el Lunes de Pascua.

Tras 30 fechas, en la serie A el líder es Inter con 69 puntos, le sigue el Milan con 63 puntos y tercero es Nápoles con 62 enteros.

Bundesliga

En la liga alemana de futbol, la fecha 28 de 34 se jugará entre sábado y domingo 4 y 5, respectivamente. Friburgo recibe al Bayern Múnich el Sábado de Gloria a las 07.30 horas GT. En la Bundesliga, el Bayern es líder absoluto con 70 puntos.

En la segunda posición está el Borussia Dortmund con 61 puntos, y su rival será Stuttgart de visitante a las 10:30 horas del Domingo de Resurrección.

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Premier League

La Premier League tendrá descanso y la actividad se retomará el 10 de abril con continuidad el 11, 12 y 13. Pero algunos clubes ingleses tendrán duelos correspondientes a la FA Cup 2026.

La FA Cup tendrá partidos de cuartos de final entre sábado 4 y domingo 5 de abril.

  • Sábado de Gloria: Manchester City vs. Liverpool (05:45 horas GT), Chelsea vs. Port Vale (10:15 horas GT) y Southampton vs. Arsenal (13:00 horas)
  • Domingo de Resurrección: West Ham vs. Leeds (09:30 horas GT)
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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

En el seguimiento a los astros del futbol, Lionel Messi y su Inter Miami tendrán duelo en la Major League Soccer el Sábado de Gloria (4 de abril). En casa, los de Lionel Messi reciben por la sexta fecha al Austin F. C. a las 17:30 horas GT. El equipo de Messi es tercero de la MLS con 10 puntos, igualado con el segundo lugar que es NYC, y a tres puntos Nashville que suma 13 puntos.  

En el caso de Cristiano Ronaldo, ausente de la fecha FIFA de marzo por una leve lesión muscular, se espera que retome actividades de la liga saudí. El Al Nassr es actualmente líder con 67 puntos y le sigue el Al Hilal con 64 puntos.

El Viernes Santo 3 de abril a las 12:00 horas GT, el Al Nassr recibe al club Al-Najma S. C.

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