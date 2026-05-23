John Méndez sale lesionado tras fuerte choque

La final de vuelta del Torneo Clausura 2026 entre Xelajú MC y Municipal vivió un momento de gran preocupación apenas en los primeros minutos del encuentro. El delantero escarlata John Méndez tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante una disputa aérea, situación que silenció por algunos instantes a los aficionados presentes en el estadio.
La acción ocurrió cuando apenas transcurrían seis minutos del compromiso. Méndez logró anticiparse al defensor Kevin Ruiz para conectar el balón con un cabezazo, pero en la misma jugada recibió un impacto en la cabeza que lo dejó tendido sobre el césped. De inmediato, las asistencias médicas ingresaron al campo para atender al atacante, quien mostraba visibles signos de aturdimiento y malestar tras la fuerte colisión.
John Méndez se retiró consciente del terreno de juego
Luego de varios minutos de evaluación, el cuerpo médico de Municipal tomó la decisión de retirar al jugador del partido por precaución. Incluso, se pudo observar que Méndez presentaba sangrado, lo que aumentó la preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. El delantero salió del terreno de juego a bordo del carro de asistencia médica, mientras que el paraguayo Erik López ingresó en su lugar para continuar la final.
La jugada también dejó consecuencias disciplinarias para Xelajú MC, ya que Kevin Ruiz fue sancionado con tarjeta amarilla por la acción. Esa amonestación condiciona al defensor durante el resto del encuentro, en un partido cargado de intensidad y tensión por la disputa del título del Clausura 2026. Más allá del resultado deportivo, la atención de muchos aficionados quedó puesta en la recuperación de John Méndez, esperando que la lesión no pase a mayores y pueda regresar pronto a las canchas.