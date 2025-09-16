Lamine Yamal: centro de críticas por foto con Nicki Nicole

Lamine Yamal, futbolista español de 18 años, ha sido blanco de críticas tras publicar una fotografía con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien mantiene una relación sentimental confirmada desde agosto de 2025.
La imagen, que muestra gestos de cercanía entre ambos en la celebración del cumpleaños de Nicki, ha generado reacciones encontradas en redes sociales, mezclando elogios, cuestionamientos por la diferencia de edad y debates sobre la vida privada de figuras públicas.
¿Quién es Lamine Yamal?
Lamine Yamal es una de las jóvenes promesas del fútbol español. Juega para el FC Barcelona y ha logrado destacar por su velocidad, habilidad en el desborde y capacidad de definir.
Con apenas 18 años ya ha formado parte de la selección española y ha llamado la atención tanto dentro como fuera de los estadios por su talento precoz. Aunque su fama comenzó por su desempeño deportivo, recientemente ha adquirido un perfil mediático más amplio debido a su vida personal.
Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, es una cantante argentina nacida en Rosario, conocida por éxitos como "Mamichula". Tiene ya una trayectoria consolidada en la música latina, con colaboraciones destacadas y una base sólida de seguidores.
El romance con Yamal empezó a tomar fuerza en los medios en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos en eventos públicos, reuniones sociales y viajes.
El 25 de agosto, Lamine Yamal hizo oficial la relación al publicar una foto con Nicki Nicole en sus redes sociales, durante la celebración de su cumpleaños, donde se les ve abrazados, muy juntos y con elementos románticos como flores, pastel y decoración con globos.
Posteriormente, Nicki Nicole habló por primera vez al respecto en un desfile de moda en Barcelona. Afirmó estar "muy feliz, muy enamorada" y agradeció el cariño de la gente. Reveló también que está aprendiendo catalán gracias a Yamal y destacó que lo que más valora en la relación es el disfrute, la sinceridad y el compañerismo.
¿Qué generó la polémica?
La fotografía sugestiva publicada por Yamal fue interpretada por algunos seguidores como una muestra romántica intensa, lo que desencadenó críticas en parte de la audiencia, centradas en cuatro puntos principales:
· La diferencia de edad entre Lamine Yamal (18) y Nicki Nicole (25). Algunos usuarios consideraron que la joven edad del futbolista lo convierte en objeto de una atención mediática excesiva.
· Las expectativas sociales sobre la responsabilidad del joven atleta, especialmente por su reciente mayoría de edad, y la presión que conlleva manejar la vida personal bajo la lupa pública.
· Comentarios sobre la naturaleza de la imagen: algunos la califican de "sugerente" y opinan que figuras públicas deberían cuidar la forma en que se exponen en redes sociales.
· Reacciones más positivas o de apoyo que defienden el derecho a la expresión personal y la privacidad, señalando que la pareja ha sido abierta sobre su relación y que cada persona debe decidir cómo compartir su vida personal.
