 Lamine Yamal: centro de críticas por foto con Nicki Nicole
Farándula

Lamine Yamal recibe críticas por sugerente fotografía junto a Nicki Nicole

Lamine Yamal enfrenta críticas por foto sugerente con Nicki Nicole, romance confirmado y polémica social.

Compartir:
Lamine Yamal y Nicki Nicole, Redes sociales
Lamine Yamal y Nicki Nicole / FOTO: Redes sociales

Lamine Yamal, futbolista español de 18 años, ha sido blanco de críticas tras publicar una fotografía con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien mantiene una relación sentimental confirmada desde agosto de 2025.

La imagen, que muestra gestos de cercanía entre ambos en la celebración del cumpleaños de Nicki, ha generado reacciones encontradas en redes sociales, mezclando elogios, cuestionamientos por la diferencia de edad y debates sobre la vida privada de figuras públicas.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal es una de las jóvenes promesas del fútbol español. Juega para el FC Barcelona y ha logrado destacar por su velocidad, habilidad en el desborde y capacidad de definir.

Con apenas 18 años ya ha formado parte de la selección española y ha llamado la atención tanto dentro como fuera de los estadios por su talento precoz. Aunque su fama comenzó por su desempeño deportivo, recientemente ha adquirido un perfil mediático más amplio debido a su vida personal.

Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, es una cantante argentina nacida en Rosario, conocida por éxitos como "Mamichula". Tiene ya una trayectoria consolidada en la música latina, con colaboraciones destacadas y una base sólida de seguidores.

El romance con Yamal empezó a tomar fuerza en los medios en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos en eventos públicos, reuniones sociales y viajes.

Foto embed
Lamine Yamal - Redes sociales

El 25 de agosto, Lamine Yamal hizo oficial la relación al publicar una foto con Nicki Nicole en sus redes sociales, durante la celebración de su cumpleaños, donde se les ve abrazados, muy juntos y con elementos románticos como flores, pastel y decoración con globos.

Posteriormente, Nicki Nicole habló por primera vez al respecto en un desfile de moda en Barcelona. Afirmó estar "muy feliz, muy enamorada" y agradeció el cariño de la gente. Reveló también que está aprendiendo catalán gracias a Yamal y destacó que lo que más valora en la relación es el disfrute, la sinceridad y el compañerismo.

¿Qué generó la polémica?

La fotografía sugestiva publicada por Yamal fue interpretada por algunos seguidores como una muestra romántica intensa, lo que desencadenó críticas en parte de la audiencia, centradas en cuatro puntos principales:

·         La diferencia de edad entre Lamine Yamal (18) y Nicki Nicole (25). Algunos usuarios consideraron que la joven edad del futbolista lo convierte en objeto de una atención mediática excesiva.

·         Las expectativas sociales sobre la responsabilidad del joven atleta, especialmente por su reciente mayoría de edad, y la presión que conlleva manejar la vida personal bajo la lupa pública.

·         Comentarios sobre la naturaleza de la imagen: algunos la califican de "sugerente" y opinan que figuras públicas deberían cuidar la forma en que se exponen en redes sociales.

·         Reacciones más positivas o de apoyo que defienden el derecho a la expresión personal y la privacidad, señalando que la pareja ha sido abierta sobre su relación y que cada persona debe decidir cómo compartir su vida personal.

Mira también:

@emisorasunidas897

Actividades de Independencia de Guatemala en Plaza de la Constitución. . . #IndependenciaGt #MesPatrio #Bandera

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos