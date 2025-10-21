 Britney Spears revela daño cerebral y meses sin movilidad
Farándula

Britney Spears confirma daño cerebral y revela que pasó meses sin poder moverse

A través de sus redes sociales, la cantante aseguró que padece "daño cerebral" a raíz de experiencias traumáticas.

Britney Spears sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en Instagram en la que reveló que, durante uno de los períodos más oscuros de su vida —cuando estaba bajo tutela— sufrió lo que describe como "daño cerebral" y pasó varios meses en los que no pudo moverse con plena libertad

En una emotiva y larga leyenda acompañada de una imagen donde aparece montando un caballo, Britney Spears comparó su experiencia con la película Maléfica reflexionando sobre cómo la protagonista pierde sus alas y cómo ella sintió que le fueron quitadas las suyas. 

"Tuve una experiencia traumática como algunos de ustedes saben al final de mi libro donde durante 4 meses ya no tenía mi puerta privada y me vi obligado ilegalmente a no usar mis pies ni cuerpo para ir a ningún lado", relató en una publicación compartida en sus redes sociales oficiales la cantante, evidenciando la gravedad de la situación.

Britney Spears describió cómo esto repercutió directamente en su capacidad para moverse: "Siento la lógica y consciencia en mi cuerpo como uno fue 100% asesinado y destruido no pude bailar ni moverme durante cinco meses... Yo siento que me quitaron las alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo 100%".

A pesar del daño cerebral y las limitaciones físicas que enfrentó, Britney afirmó haber superado estos momentos difíciles: "Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecida de estar viva".

¿Cuándo ocurrieron estos hechos?

Britney Spears estuvo bajo una tutela legal que finalizó en noviembre de 2021, luego de años de supervisión de sus finanzas y decisiones personales.

Durante ese periodo ella ya había denunciado públicos momentos de pérdida de libertad e imposición de tratamientos médicos. 

El nuevo testimonio parece referirse a una estancia en rehabilitación en 2018 mientras aún estaba bajo tutela, en la que ella afirma que se restringió su movimiento y privacidad. 

Revelan inédita sesión de fotos de Britney Spears con Justin Timberlake y su familia

En 2003, los cantantes protagonizaron una sesión de fotos única, pues no solo mostraba su amor sino también la excelente relación que tenía Britney con la familia de su novio.

La confesión generó una ola de reacciones en redes sociales: muchos seguidores expresaron empatía y preocupación ante lo que Spears describe como trauma prolongado.

Expertos en salud mental advierten que expresiones como "daño cerebral" requieren interpretación cuidadosa: podrían referirse tanto a daños físicos reales como a efectos de trauma psicológico severo. 

