Carlos Vives Responde a Viral Video de Sus Atributos

Carlos Vives, quien se presentará está noche en los Billboard Latin Music Awards 2025, ha estado en el centro de la polémica por unas imágenes que tiene a todos con la boca abierta.
Un video reciente del cantante colombiano ha despertado la curiosidad de los usuarios en redes sociales. Algunos aseguran haber notado algo fuera de lo común en las imágenes, lo que ha generado debate y cientos de comentarios.
Durante uno de sus recientes conciertos, Carlos Vives fue captado por uno de sus fan mientras interpretaba el tema "Cuando nos volvamos a encontrar"; sin embargo, los usuarios de inmediato notaron algo más.
Ellos aseguran que el ajustado pantalón que llevaba el artista hacia evidente sus atributos. Los comentarios y las críticas no tardaron en llegar a los oídos de Carlos Vives.
Tras la polémica por el video en el que muchos internautas comentaron sobre su "paquete", Carlos Vives decidió responder a su estilo: con música y buena vibra.
El artista aprovechó y respondió con una letra jocosa junto a Gusi en la guitarra, cantándola a orillas del Mar Caribe.
- "Jajajaja ojalá todos le sacáramos la risa a nuestros problemas así jaja ❤️"
- "??? excelente actitud ??? el paquete que muchos envidian ???"
- "????? es genial a este hombre!!!!!"
- "Esto es: saber aprovechar las oportunidades ??", fueron algunos de los comentarios.
Lanzamiento
Telemundo anunció una colaboración especial con Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi para la creación de la canción oficial de la cadena para la Copa Mundial de la FIFA 26, que se estrenará durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025.
La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves, 23 de octubre, a las 8:00 p.m. (7:00 p.m. centro), y también podrá disfrutarse en la aplicación de la cadena y el servicio de streaming Peacock.
La canción lleva por nombre "Somos más", tiene como fin transmitir un poderoso mensaje de unidad, orgullo y conexión a nivel mundial a través del fútbol.
Según un comunicado oficial, "Somos más" refleja la diversidad y riqueza cultural de América Latina, uniendo a artistas de cuatro países distintos para transmitir un mensaje de paz, alegría y comunidad:
"Para Telemundo, el himno de la Copa Mundial es más que una canción: es una celebración", afirmó Francisco Suárez, vicepresidente ejecutivo de primetime unscripted & specials de Telemundo.
La canción invita a los fanáticos a "ponerse la camiseta" y unirse en un espíritu global que el fútbol inspira. Telemundo, como la casa oficial en español de la Copa Mundial 2026, transmitirá los 104 partidos del torneo.