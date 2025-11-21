 Encuentran sin vida a exestrella infantil desaparecida
Un nueva tragedia enluta el mundo del espectáculo luego de que se confirmara que Esteban de León, exestrella infantil, fue hallado sin vida.

El cuerpo del cantante de 25 años localizado en el sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de diciembre, en Panamá, durante los primeros días de noviembre. 

La lamentable noticia fue dada a conocer luego de que la familia Esteban, que lo reportaron como desaparecido a finales de octubre pasado.

Según medios internacionales, el cadáver estaba envuelto en plástico y, cerca de la escena, se encontró la camioneta que conducía, lo que ha generado gran conmoción entre familiares, amigos y seguidores.

Los primeros reportes señalan que la camioneta que conducía el cantante fue ubicada cercana a su cuerpo y calcinada; tras realizarse la necropsia, revelaron que el cuerpo de Esteban de León no presentaba heridas visibles.

Ante las incógnitas, las autoridades abrieron una investigación para esclarecer la muerte de la exestrella infantil.

Además, confirmaron la detención de una persona por su presunta participación en la desaparición y muerte de Esteban, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían revelarse más detalles en los próximos días.

Más detalles

Esteban de León consiguió la fama siendo tan sólo un niño, cuando participó en el programa infantil ‘Canta Conmigo’.

Su carisma, voz y presencia escénica lo convirtieron en un favorito del público, lo que ha intensificado la tristeza y el impacto de su repentina muerte.

Sus compañeros de programa, familiares y seguidores han expresado su dolor en redes sociales, recordando su talento y la prometedora carrera que estaba construyendo.

Autoridades locales aseguran que continuarán con las indagatorias para esclarecer todos los detalles del caso, incluyendo las circunstancias que rodean el hallazgo del cuerpo envuelto en plástico y la situación de la camioneta calcinada. 

