Jennifer López deslumbran en lujosa boda en India

Las últimas semanas ha sido muy ajetreadas para Jennifer López. Luego de atender una serie de compromisos relacionados a su película Kiss Of The Spider Woman, su agenda ha seguido muy ocupada.
Apenas unos días después de que derrochara glamour en los Governors Awards en Los Ángeles, la cantante hizo sus maletas para viajar a las remotas tierras de la India.
Jennifer López viajó a Udaipur para actuar en la boda del empresario tecnológico Vamsi Gadiraju con Netra Mantena, hija del multimillonario empresario farmacéutico indio-estadounidenses Rama Raju Mantena y su esposa Padmaja
Jennifer López recibió 2 millones de dólares por subir al escenario en la boda repleta de estrellas durante el fin de semana
La estrella del pop, de 56 años, subió la temperatura con varios trajes brillantes y apenas visibles mientras bailaba y cantaba sus grandes éxitos , como "Waiting for Tonight" y "Get Right".
Durante la ceremonia, Jennifer López deslumbró con un sari brillante de color rosa pálido antes de desnudarse y ponerse un traje negro con aberturas para comenzar su actuación musical.
Para su segundo disfraz, la cantante se cambió a un brillante conjunto dorado con una chaqueta a juego. Su último disfraz fue un body de corte alto adornado con joyas y botas hasta la rodilla con cristales a juego.
Más detalles
Un clip compartido en X mostró a Jennifer López cerrando su impresionante presentación brindando por la novia, Netra Mantena y el novio, Vamsi Gadiraju, quienes se unieron a ella en el escenario.
"Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos", dijo López levantando su copa.
Netra es hija de Rama Raju Mantena, figura destacada de la industria farmacéutica. Actualmente es presidente y director ejecutivo de Ingenus Pharmaceuticals.
Su actual esposo, Gadiraju, es un emprendedor tecnológico extremadamente rico. Es cofundador y director de tecnología de la plataforma de entrega de comida a domicilio Superorder y apareció en la lista Forbes 30 Under 30 el año pasado.
Su elaborada boda de cuatro días en Udaipur comenzó el 20 de noviembre y estuvo llena de muchas actuaciones de músicos de alto perfil, con la primera noche presentada por DJ Tiësto.
Las tradicionales celebraciones indias previas a la boda, sangeet y mehendi, tuvieron lugar el 21 y 22 de noviembre, antes de que López arrasara después de que la pareja se dijera "Sí, quiero" el domingo 23 de noviembre
La lista de invitados incluyó docenas de estrellas de Bollywood, entre ellas Dia Mirza, Amyra Dastur y Sophie Choudry.
Donald Trump Jr. y su novia Bettina Anderson también estuvieron allí para todas las festividades.