 Miss Universo: Participantes que alzaron la voz por fraude
Farándula

Ellas son todas las participantes de Miss Universo que alzaron la voz por fraude

Las reinas de belleza de Portugal, Francia, Guadalupe, entre otras, son la que arremetieron en contra del triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Compartir:
Miss Universo, Instagram
Miss Universo / FOTO: Instagram

La coronación de Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, continúa generando debate. 

El certamen sigue en el ojo del huracán por todas las controversias que han rodeado el triunfo de Fátima Bosch, pues la joven ha sido acusada de haber tenido favoritismo y que su papá compró la corona.

Esta semana, varias concursantes se pronunciaron en contra de Miss Universo, incluso al punto de renunciar o amenazar con no participar en la siguiente edición en caso de que no existan aclaraciones sobre lo ocurrido.

Fátima Bosch fue abucheada en Tailandia tras ser coronada como Miss Universo

La joven tabasqueña llegó a la corona en medio de escándalo, tensiones y polémica, pues fue criticada por supuestamente haberla comprado.
  • Miss Costa de Marfil

"Con el corazón lleno de gratitud y un profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia a título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo. He servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación, sin embargo, para alcanzar plenamente mi potencia debo permanecer firmemente anclada en mis valores".

Foto embed
Olivia Yacé - Instagram
  • Miss Guadalupe

"¿Les robaste el dinero a las chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca ganarían? ¿Intentas buscar una excusa racista para no elegir a alguien altamente calificada para este trabajo? Le robas el dinero a territorios pequeños. Admiro muchísimo a las chicas, a las familias y a los representantes que pusieron tanta energía en su institución. ¿Cómo pueden faltarle el respeto a esos países de esa manera?".

Foto embed
Ophély Mézino - Instagram
  • Miss Portugal

"En este punto, ya no me siento representada por los principios que la organización de Miss Universo ha elegido defender. Me parece profundamente injusto culpar el comportamiento de 120 candidatas que soportaron 20 días de incertidumbre, presión y, a veces, incluso miedo".

  • Miss Curazao

"No entraré en detalles específicos de las situaciones injustas que presencié, por respeto a todas las personas involucradas y para evitar poner a alguien en una situación difícil. Sin embargo, diré lo siguiente: observé favoritismo y un trato que no reflejaba igualdad de oportunidades para todas las naciones".

  • Miss Francia

La representante de Francia dio una breve declaración en donde se amenazó incluso con no presentarse a la siguiente edición del certamen si no había una aclaración sobre los señalamientos de fraude: "Cuando firmamos, más allá de las implicaciones económicas, es por la imagen, el respeto a la marca y su uso".

Francia considera retirarse de Miss Universo tras falta de transparencia

Varias controversias han ensombrecido la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, con muchos cuestionando la integridad de la competencia.

  • Miss Noruega

"Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?".

Hasta el momento la organización de Miss Universo ha mantenido firme el triunfo de Bosch y desmentido que se hubiera dado una inclinación hacia la tabasqueña, a quien defendieron por haber dado autenticidad y empoderamiento verdadero.

En Portada

MP busca separar al juez del caso contra Roberto Arzút
Nacionales

MP busca separar al juez del caso contra Roberto Arzú

03:18 PM, Nov 26
Kylian Mbappé salva a un Madrid que sufrió más de la cuentat
Deportes

Kylian Mbappé salva a un Madrid que sufrió más de la cuenta

03:56 PM, Nov 26
Así operaba la red criminal entre Guatemala y México que habría financiado el dueño de Miss Universo t
Farándula

Así operaba la red criminal entre Guatemala y México que habría financiado el dueño de Miss Universo

12:35 PM, Nov 26
Impactantes videos del incendio en Hong Kong que dejó más de 30 muertost
Internacionales

Impactantes videos del incendio en Hong Kong que dejó más de 30 muertos

02:52 PM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoCorrupciónEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos