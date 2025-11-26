Miss Universo: Participantes que alzaron la voz por fraude

La coronación de Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, continúa generando debate.
El certamen sigue en el ojo del huracán por todas las controversias que han rodeado el triunfo de Fátima Bosch, pues la joven ha sido acusada de haber tenido favoritismo y que su papá compró la corona.
Esta semana, varias concursantes se pronunciaron en contra de Miss Universo, incluso al punto de renunciar o amenazar con no participar en la siguiente edición en caso de que no existan aclaraciones sobre lo ocurrido.
- Miss Costa de Marfil
"Con el corazón lleno de gratitud y un profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia a título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo. He servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación, sin embargo, para alcanzar plenamente mi potencia debo permanecer firmemente anclada en mis valores".
- Miss Guadalupe
"¿Les robaste el dinero a las chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca ganarían? ¿Intentas buscar una excusa racista para no elegir a alguien altamente calificada para este trabajo? Le robas el dinero a territorios pequeños. Admiro muchísimo a las chicas, a las familias y a los representantes que pusieron tanta energía en su institución. ¿Cómo pueden faltarle el respeto a esos países de esa manera?".
- Miss Portugal
"En este punto, ya no me siento representada por los principios que la organización de Miss Universo ha elegido defender. Me parece profundamente injusto culpar el comportamiento de 120 candidatas que soportaron 20 días de incertidumbre, presión y, a veces, incluso miedo".
- Miss Curazao
"No entraré en detalles específicos de las situaciones injustas que presencié, por respeto a todas las personas involucradas y para evitar poner a alguien en una situación difícil. Sin embargo, diré lo siguiente: observé favoritismo y un trato que no reflejaba igualdad de oportunidades para todas las naciones".
- Miss Francia
La representante de Francia dio una breve declaración en donde se amenazó incluso con no presentarse a la siguiente edición del certamen si no había una aclaración sobre los señalamientos de fraude: "Cuando firmamos, más allá de las implicaciones económicas, es por la imagen, el respeto a la marca y su uso".
- Miss Noruega
"Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?".
Hasta el momento la organización de Miss Universo ha mantenido firme el triunfo de Bosch y desmentido que se hubiera dado una inclinación hacia la tabasqueña, a quien defendieron por haber dado autenticidad y empoderamiento verdadero.