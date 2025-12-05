 Deanna Melillo deslumbra en enterizo transparente y figura nueva
Farándula

Deanna Melillo celebra su nueva figura en candente enterizo transparente

Hace un par de meses, la creadora de contenido reveló que se había sometido a un retoque para remarcar su cintura y agregar grasa a sus caderas.

Deanna Melillo, Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo

Deanna Melillo se ha convertido en una de las celebridades que acapara la atención con cada publicación en sus redes sociales.

La creadora de contenido celebró por todo lo alto la llegada a sus 27 años, y lo hizo con una fiesta rodeada de sus amigos más cercanos; sin embargo, no fue la fiesta lo que se robó las miradas, sino su candente atuendo.

Deanna Melillo lució un sexy jumpsuit transparente cubierto de pedrería que resaltaba su nueva figura, recordemos que hace unos meses se sometió a un retoque estético.

"Un año más se ha cerrado con recuerdos que guardaré siempre ?Agradezco los caminos recorridos, las personas que han marcado mi historia y los instantes que dieron sentido a este capítulo ??Con calma y gratitud, recibo lo que viene ?✨ ", escribió en su perfil de Instagram.

Las reacciones no tararon en llegar y decenas de fans le desearon mucha felicidades, algunos le dejaron comentarios resaltando su espectacular cuerpazo.

  • "MUY JLOOOO ESE OUTFIT?"
  • "Bellezaaa ❤️"
  • "BELLA BELLA BELLA ??"
  • "QUE LINDA!! DISFRUTA TU VIDA ???"
  • "Amoooo ??????✨ feliz cumpleaños preciosa!!!"

Deanna Melillo compartió fotografías cargadas de sensualidad, pero hubo una que se robó todas las miradas. Aparece posando con una diminuta tanga negra que deja al descubierto parte de sus atributos traseros, justo donde sostiene un llamativo pastel.

Foto embed
Deanna Melillo - Deanna Melillo

Cirugía

Hace unos meses, Deanna Melillo confesó que pasó nuevamente por el quirófano. En esta ocasión, para hacerse un retoque estético en su figura que rápidamente generó opiniones divididas entre sus seguidores.

La joven que cuenta con una sólida base de fans en redes sociales, explicó que decidió realizarse un procedimiento estético para remarcar su cintura. Asimismo, explicó en un video que se quitó grasa de los brazos y colocarla en la zona de la cadera.

"Esto lo hice para mí y lo hice en el lugar correcto", señaló en sus historias, enfatizando que su objetivo era sentirse más segura con su propia figura.

Deanna Melillo muestra de más con atrevido vestido y sin sostén en fotos pre-boda

La creadora de contenido presumió sus nuevas curvas en un candente look para una sesión de fotos junto a su esposo Josy Esteban.

