Alicia Machado revela a Miss Universo como 'dama de compañía'

Los escándalo siguen rodeando el certamen de Miss Universo, y hoy vuelve a ser tendencia tras las recientes declaraciones de Alicia Machado.
De acuerdo con la exMiss Universo, las últimas Miss Universo venezolanas mantenían un vínculo personal con Donald Trump más allá de lo profesional.
Alicia Machado incluso sostuvo que a una de ellas "le puso un departamento en Nueva York", afirmación que reavivó las especulaciones entre seguidores del certamen.
Durante sus declaraciones, mencionó a dos Miss Universo venezolanas, refiriéndose a la naturaleza de su relación con Trump:
"Como yo no fui una dama de compañía como las últimas dos Miss Universo venezolanas que hemos tenido, que ellas sí eran damas de compañía del señor. Yo también habría terminado de fanática religiosa".
Asimismo, en una entrevista con Javier Ceriani, Machado afirmó que Donald Trump habría proporcionado un departamento en Nueva York a Dayana Mendoza, Miss Universo 2008: "él la tenía a ella viviendo en un departamento en Nueva York, la tenía de ‘asistonta’, la tuvo como dos años en Nueva York, luego terminó de fanática evangélica".
Apoyo a Fátima
La polémica surge luego de que se diera a conocer que la actual Miss Universo, Fátima Bosch, abandonó una entrevista en Telemundo luego de sentirse incómoda con las preguntas entorno a la demanda que interpuso Nawat Itsaragrisil y el escándalo de Raúl Rocha.
Ante esta situación, Machado expresó públicamente su apoyo a la mexicana: "30 años después siguen diciendo que yo no debí ganar Miss Universo. La gente es tan absurda que sigue pensando eso".
La exreina venezolana también aconsejó a Bosch mantenerse enfocada en su papel como Miss Universo pese a las críticas:
"Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor, usted debe representar a la mujer, por lo que coronada, disfrute su corona, cobre sus premios y no se deje quitar ni un dólar".
Alicia Machado volvió a recordar cuando Trump la habría humillado públicamente cuando era propietario del certamen, al no cumplir con los estándares de belleza esperados:
"Lo mismo me decían a mí: ‘te van a quitar la corona por gorda, por loca, por rebelde’. Como no le di el cu... al viejo, eso fue lo que pasó".