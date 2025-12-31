 Escándalos de Famosos 2025: Los Más Impactantes del Año
Farándula

Los escándalos de los famosos más sonados durante este 2025

El 2025 fue un año lleno de controversias en el espectáculo, destacando conflictos familiares, denuncias de violencia y problemas legales que hicieron eco en redes sociales.

Compartir:
Sean Diddy Cassie Ventura, Instagram
Sean Diddy Cassie Ventura / FOTO: Instagram

A pocos días de terminar el año y no cabe duda que este 2025 resultó ser uno de los más movidos y controvertidos para el mundo del espectáculo, con figuras internacionales envueltas en enfrentamientos legales, denuncias públicas y escándalos familiares que acapararon la atención en redes sociales y medios.

Desde batallas por la custodia y denuncias por violencia hasta conflictos laborales y polémicas en importantes certámenes, estos casos pusieron bajo el reflector los desafíos personales y profesionales de varias celebridades.

  • Maribel Guardia e Imelda Tuñón: batalla por la custodia

El comienzo de 2025 estuvo marcado por la disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia de José Julián, nieto de la actriz. Este enfrentamiento familiar no solo captó la atención mediática, sino que también dividió opiniones del público.

Tras varias declaraciones cruzadas y filtraciones, Imelda obtuvo la custodia, aunque la relación con Guardia no volvió a ser la misma.

Foto embed
Mensaje Imelda a Maribel Guardia - Instagram
  • Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Los famosos vivieron uno de los capítulos más polémicos del año en el ámbito artístico. En febrero, la cantante denunció presunta violencia familiar tras realizar una señal de auxilio durante un concierto. Esto derivó en medidas de protección y un proceso legal en curso que culminó en el divorcio de la pareja, atrayendo atención constante de la prensa.

  • Del amor a los tribunales: Lupillo Rivera y Belinda

Lupillo Rivera y Belinda regresaron a los titulares tras revelaciones en el libro "Tragos Amargos". Rivera abordó su antiguo romance con la cantante, lo que llevó a Belinda a acusarlo de violencia mediática y digital; el cantante, a su vez, respondió con una contrademanda. Este pleito continúa en desarrollo.

Foto embed
Belinda demanda a Lupillo rivera - Instagram

Polémica internacional

  • Alejandro Sanz e Ivette Playa

Alejandro Sanz se vio envuelto en controversia luego de que Ivette Playa hiciera públicas declaraciones sobre su relación, asegurando sentirse utilizada emocionalmente por el cantante español. Sanz negó las acusaciones, pero el intercambio de posturas generó amplio debate en redes sociales. Hasta el momento, Ivette no ha probado sus señalamientos.

  • Juicio Sean Diddy Combs

Uno de los escándalos el año lo protagonizó el cantante. P.Diddy, conocido por su estela de éxitos en 1990 y comienzos del 2000, convirtió al hip-hop en una fuerza cultural mundial. Por lo que las acusaciones en su contra por abuso y conducta sexual inapropiada, sacudieron la industria musical estadounidense a varios niveles distintos. 

Los cargos de la fiscalía de Nueva York contra el cantante, le acusaban de fiestas sexuales a gran escala, que incluían abuso y uso de drogas. Todo se volvió peor, cuando diversas exparejas, incluida la cantante de R&B Cassandra "Cassie" Ventura confirmaron la versión.

Finalmente, Combs fue acusado de conspiración para delinquir, dos cargos de trata de personas con fines sexuales mediante fuerza, fraude o coacción. Además de dos más por transporte para ejercer la prostitución, que conllevan una pena máxima de 10 años de prisión.

El escándalo se tornó mayúsculo a medida que las pruebas y testimonios se volvieron comidilla en redes sociales. Finalmente, el 3 de octubre, el cantante fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión, lo que puso fin — por ahora — al sórdido proceso. 

Miss Universo 2025 bajo la lupa

Miss Universo 2025 generó controversia durante y después de la coronación de Fátima Bosch. Surgieron denuncias de favoritismo, irregularidades en la selección de finalistas y desacuerdos con la organización, lo que desencadenó críticas en redes sociales y el escrutinio público que opacó parte del triunfo de la nueva reina de belleza.

La agenda de espectáculos en 2025 dejó clara la creciente influencia de las redes sociales en la difusión, amplificación y debate de escándalos, mostrando cómo lo privado rápidamente se convierte en tema público.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos