 Hallan sin vida a la hija de Tommy Lee Jones: Últimas noticias
Farándula

Encuentran sin vida a la hija de Tommy Lee Jones

Victoria Jones, de 34 años, fue hallada sin vida en un hotel de San Francisco; autoridades investigan el suceso aunque se descarta un crimen.

Tommy Lee Jones y su hija, X
Tommy Lee Jones y su hija / FOTO: X

La industria del cine de Hollywood se viste de luto tras confirmarse la muerte de Victoria Jones, reconocida actriz e hija de Tommy Lee Jones, a los 34 años. 

Victoria fue encontrada sin vida en una habitación del hotel Fairmont en San Francisco, en un hecho que genera conmoción tanto en ámbitos artísticos como en la opinión pública.

El personal del hotel la encontró inconsciente y notificó de inmediato a los servicios de emergencia; sin embargo, cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, ya no se pudo hacer nada por salvarla.

Hasta el momento permanecen desconocidas las causas exactas del fallecimiento de la hija de Tommy Lee Jones.

Las autoridades descartan la presencia de signos de violencia o consumo de sustancias y no existen elementos que apunten a un posible suicidio, de acuerdo con la información proporcionada por los primeros informes policiales.

Una carrera unida a su familia y al cine

Victoria Jones nació en 1991 y era la hija menor de Tommy Lee Jones con su exesposa Kimberlea Cloughley. A pesar de no alcanzar la fama internacional de su padre, Victoria se inclinó por el mundo de la actuación desde muy joven.

Su debut cinematográfico fue junto a Tommy Lee Jones y Will Smith en la exitosa película ‘Men in Black II’ en 2002.

Posteriormente participó en la serie ‘One Tree Hill’ en 2003 y en la cinta ‘Los tres entierros de Melquiades Estrada’, dirigida también por su padre, en 2005.

Foto embed
Tommy Lee Jones y Victoria - Instagram

A lo largo de su vida profesional, Victoria Jones demostró un fuerte vínculo con su familia y expresó admiración y respeto hacia la carrera de su padre. Su trayectoria breve pero significativa estuvo marcada por colaboraciones donde el lazo familiar formaba parte del proceso creativo.

Tommy Lee Jones, de 79 años y ganador del premio Oscar por la película ‘El fugitivo’, mantiene un perfil reservado desde siempre. Hasta ahora no ha emitido declaraciones públicas sobre la pérdida de su hija.

Sin embargo, en diversas ocasiones expresó orgullo por el talento de Victoria: "Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato de actores (SAG) y habla un español impecable", comentó en el pasado.

