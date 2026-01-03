Tommy Lee Jones reacciona tras la muerte de su hija

Tommy Lee Jones rompió el silencio tras la inesperada muerte de su hija Victoria, quien falleció el 1 de enero en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco a los 34 años.
La noticia conmocionó al público y al mundo del espectáculo, pues hasta ese momento no se habían revelado detalles sobre los motivos del deceso.
En medio del dolor, Tommy Lee Jones y su familia publicaron un comunicado agradeciendo las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras la repentina pérdida de Victoria. El texto, firmado por todos los integrantes del núcleo familiar, subraya el agradecimiento a quienes enviaron mensajes de afecto en estos momentos difíciles.
"Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones", se puede leer en uno de los pasajes del comunicado, que llegó a través del portal TMZ. La familia solicitó expresamente respeto por su privacidad ante la situación que atraviesan.
"Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias", concluyeron en el mensaje que marca la primera declaración pública de la familia Jones tras la tragedia.
Detalles en torno al fallecimiento de Victoria
La mañana del primero de enero, Victoria fue hallada sin vida en una de las habitaciones del exclusivo hotel Fairmont, reconocido por su historia y lujo en la ciudad de San Francisco.
Hasta ahora, se desconoce la causa exacta de su fallecimiento, mientras los equipos forenses continúan trabajando en la investigación.
Según versiones recogidas, dentro de los círculos cercanos persiste la incertidumbre. Algunos testigos y fuentes especulan la posibilidad de una sobredosis, pero las autoridades aún no confirman esta hipótesis.
Los familiares de Victoria todavía no comunican cuál será el destino de los restos de la joven. Victoria era fruto del matrimonio entre Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley y hasta el momento no hay señales públicas sobre funerales o memoriales.