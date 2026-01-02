Filtran Llamada de Emergencia: Hallazgo del Cuerpo de Hija de Tommy Lee Jones

Una llamada alertando sobre un preocupante "cambio de color" y una posible sobredosis activó una rápida movilización de los equipos de emergencia, tras el hallazgo del cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones.
La noticia aún se encuentra en desarrollo y las autoridades siguen recopilando antecedentes sobre el caso, por lo que se esperan nuevas actualizaciones en las próximas horas.
El reporte preliminar indica que la llamada de emergencia fue clave para desencadenar las labores de asistencia, tras encontrarse a la joven en estado crítico.
El registro de esa comunicación ha comenzado a circular en las últimas horas, entregando detalles sobre el momento exacto en que se solicitó ayuda profesional. Los equipos de rescate coordinados acudieron al lugar tras este aviso, desplegando todos los recursos disponibles para intentar revertir la situación.
Las circunstancias bajo las cuales se produjo este incidente aún están siendo investigadas. Las autoridades insisten en que el proceso judicial se mantiene abierto y que los antecedentes podrían aún cambiar el rumbo de la causa.
Por esta razón, recalcan que cualquier persona involucrada no debe ser considerada culpable hasta que la justicia emita una sentencia definitiva, en concordancia con el Artículo 04 del Código Procesal Penal.
¿Qué pasó con Victoria, hija de Tommy Lee Jones?
Victoria fue encontrada sin vida en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco durante la madrugada del jueves 1 de enero. Un portavoz del Departamento de Policía de San Francisco confirmó que, alrededor de las 03:14 horas, los agentes respondieron a "un informe de una persona fallecida", donde se entrevistaron con los paramédicos que ya habían certificado la muerte.
Posteriormente, el médico forense acudió al hotel para iniciar una investigación preliminar.
TMZ filtró un audio de despacho de Broadcastify. La llamada fue clasificada como "código 3 por sobredosis, cambio de color". Esa descripción llevó a que el caso fuera tratado inicialmente como una posible sobredosis de drogas.
El medio agregó que toda la información recabada por los equipos de emergencia fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para su análisis.
Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones sigue siendo desconocida y las autoridades no han ofrecido más detalles públicos.