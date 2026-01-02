 Filtran Llamada de Emergencia: Hallazgo del Cuerpo de Hija de Tommy Lee Jones
Farándula

Filtran llamada de emergencia tras encontrar el cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones

¿Qué pasó con la actriz Victoria Jones? Esto es lo que se sabe sobre su muerte.

Compartir:
Hija de Tommy Lee Jones, Instagram
Hija de Tommy Lee Jones / FOTO: Instagram

Una llamada alertando sobre un preocupante "cambio de color" y una posible sobredosis activó una rápida movilización de los equipos de emergencia, tras el hallazgo del cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones.

La noticia aún se encuentra en desarrollo y las autoridades siguen recopilando antecedentes sobre el caso, por lo que se esperan nuevas actualizaciones en las próximas horas.

El reporte preliminar indica que la llamada de emergencia fue clave para desencadenar las labores de asistencia, tras encontrarse a la joven en estado crítico.

El registro de esa comunicación ha comenzado a circular en las últimas horas, entregando detalles sobre el momento exacto en que se solicitó ayuda profesional. Los equipos de rescate coordinados acudieron al lugar tras este aviso, desplegando todos los recursos disponibles para intentar revertir la situación.

Las circunstancias bajo las cuales se produjo este incidente aún están siendo investigadas. Las autoridades insisten en que el proceso judicial se mantiene abierto y que los antecedentes podrían aún cambiar el rumbo de la causa.

Por esta razón, recalcan que cualquier persona involucrada no debe ser considerada culpable hasta que la justicia emita una sentencia definitiva, en concordancia con el Artículo 04 del Código Procesal Penal.

¿Qué pasó con Victoria, hija de Tommy Lee Jones? 

Victoria fue encontrada sin vida en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco durante la madrugada del jueves 1 de enero. Un portavoz del Departamento de Policía de San Francisco confirmó que, alrededor de las 03:14 horas, los agentes respondieron a "un informe de una persona fallecida", donde se entrevistaron con los paramédicos que ya habían certificado la muerte. 

Posteriormente, el médico forense acudió al hotel para iniciar una investigación preliminar.

TMZ filtró un audio de despacho de Broadcastify. La llamada fue clasificada como "código 3 por sobredosis, cambio de color". Esa descripción llevó a que el caso fuera tratado inicialmente como una posible sobredosis de drogas.

El medio agregó que toda la información recabada por los equipos de emergencia fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para su análisis. 

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones sigue siendo desconocida y las autoridades no han ofrecido más detalles públicos.

En Portada

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidentet
Nacionales

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidente

01:00 PM, Ene 02
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrotat
Deportes

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrota

01:54 PM, Ene 02
Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridost
Nacionales

Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos

02:04 PM, Ene 02
VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en Méxicot
Viral

VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en México

12:44 PM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialPNCMunicipalEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos