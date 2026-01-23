 Fiscalía cierra caso de agresión sexual contra Julio Iglesias
Fiscalía española cierra el caso de agresión sexual contra Julio Iglesias tras falta de pruebas

l procedimiento legal inició hace meses, cuando una mujer presentó una querella donde señalaba al artista por hechos ocurridos presuntamente hace décadas

Julio Iglesias, Redes sociales
Julio Iglesias / FOTO: Redes sociales

La Fiscalía española decidió archivar la investigación contra el reconocido cantante Julio Iglesias, tras una denuncia de presunta agresión sexual.

La resolución judicial señala que no existen pruebas suficientes ni indicios que permitan respaldar la acusación presentada en su contra. Con este dictamen, las autoridades dan por terminado un proceso legal que atrajo la atención de medios internacionales y afectó la imagen pública del artista.

El Ministerio Público analizó testimonios y documentación relacionados a hechos que, según la denunciante, ocurrieron décadas atrás.

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía no encontró elementos probatorios sólidos que permitieran demostrar la veracidad de los señalamientos. La falta de testigos directos y la imposibilidad de verificar las circunstancias por el tiempo transcurrido fueron determinantes para cerrar el expediente.

Fin del proceso sin pruebas para formalizar cargos

Las fuentes jurídicas consultadas explicaron que, aunque la sensibilidad en casos de delitos sexuales es alta, la legislación española exige una mínima base de evidencias para continuar con un procedimiento judicial.

El decreto de archivo resalta que la presunción de inocencia de Julio Iglesia permanece intacta, pues las versiones presentadas carecen de solidez.

La querella que originó esta investigación fue interpuesta por una mujer, quien aseguró que los hechos se remontaban a décadas pasadas. Al revisar la documentación aportada, los magistrados confirmaron que no era posible sustentar una imputación formal. La decisión de archivar el caso es contundente y evita que se eleve a juicio una causa sin los requisitos legales mínimos.

El equipo jurídico de Julio Iglesias expresó su satisfacción tras conocer el resultado de la investigación.

Desde el inicio del proceso, la defensa sostuvo que la denuncia carecía de fundamento y negó cualquier participación del artista en conductas ilícitas. Durante el desarrollo de la causa, el intérprete evitó apariciones públicas y delegó las comunicaciones oficiales a sus representantes legales.

La resolución favorable para Julio Iglesias alivia la presión sobre su imagen, deteriorada temporalmente por la atención mediática generada por la denuncia. Pese a su residencia habitual fuera de España, el caso tuvo repercusión internacional y mantuvo a Iglesias en el foco público de manera indirecta.

Presunta víctima de Julio Iglesias tenía cuenta en OnlyFans y filtran las imágenes

Una exempleada, que acusa al cantante de haberla tratado “como una esclava”, mantiene activa una cuenta de OF con contenido sexual explícito durante el mismo periodo en que, según su denuncia, se sentía “como un objeto” y sufría vejámenes por parte del artista.

