Kelly Osbourne: Preocupación por su extrema delgadez

La salud de Kelly Osbourne se volvió tema de intenso debate tras la difusión de un breve video en el que apareció notablemente más delgada, despertando inquietud y un aluvión de opiniones en redes sociales.
El material, que se compartió en enero de 2026, la muestra en una escena familiar con su hijo, pero su impactante cambio físico fue lo que capturó la atención.
En cuestión de horas, el clip de tan solo 12 segundos superó las cientos de miles de visualizaciones y desencadenó miles de mensajes, muchos de ellos preguntando abiertamente si necesita ayuda urgente.
En el video, publicado inicialmente en X, Kelly Osbourne de 41 años aparece sin maquillaje elaborado, con ropa informal y un gesto cariñoso hacia su hijo.
Sin embargo, las marcas visibles de pérdida de peso, como pómulos acentuados, mejillas hundidas se convierten en centro de la conversación social y mediática.
Usuarios compararon su imagen actual con apariciones recientes, y señalaron diferencias como:
- Hundimiento en las mejillas
- Resalte extremo de pómulos
- Mayor visibilidad de cuello y clavículas
- Apariencia considerablemente más delgada que en 2024 y a inicios de 2025
Ante esto, la preocupación sobre su bienestar físico y emocional se disparó entre quienes siguen su trayectoria.
Medicamentos para bajar de peso
La teoría más extendida en redes sociales señala el uso de medicamentos GLP-1, como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, empleados para tratar la obesidad.
Muchos comentarios mencionan el llamado "Ozempic face" —un término viral que define la rápida pérdida de grasa facial, aspecto demacrado y envejecimiento prematuro— y la comparan con casos de otras celebridades que han recurrido a estos fármacos.
Dentro del entorno personal, la familia insiste en que la drástica transformación física de Kelly Osbourne se debe principalmente al duelo por la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, ocurrida el 22 de julio de 2025.
Tras un homenaje en Birmingham realizado en diciembre de ese año, la artista publicó un mensaje en redes sociales —posteriormente eliminado— donde expresó su dolor:
"Mi papá acaba de morir, estoy haciendo lo mejor que puedo y lo único por lo que vivo ahora es mi familia".
Sharon Osbourne, madre de Kelly, declaró en entrevistas que su hija atraviesa por un proceso psicológico complicado y aseguró que la pérdida del apetito ha sido una consecuencia directa del momento emocional que vive.